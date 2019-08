Capturan al agresor

Familiares de “El Chupas Estrada” dieron sus datos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— La detención de Luis Ángel Estrada Sánchez, agresor del reportero de ADN40, por elementos de la Policía de Investigación, se realizó en su domicilio en el Estado de México, luego de la información proporcionada por familiares y una persona con la que cruzó conversación durante una marcha femenil.

La procuradora Ernestina Godoy afirmó que a la hora de su detención el imputado dijo: “Estoy listo”.

El hombre está acusado de golpear al periodista Juan Manuel Jiménez, cuando transmitía en vivo durante la manifestación de mujeres el viernes pasado en la Glorieta de Insurgentes.

“Se ubicó a la persona con la que platica, el canoso, seguramente ya lo vieron, él dice que es su trabajador y el dio muchos datos. Entonces de hecho está con su mamá y ha estado acompañado todo el tiempo”, expresó.

“Él voluntariamente dice ‘estoy listo’… son lesiones, no sé como esté exactamente la calificación, pero son lesiones graves”, dijo la abogada de la Ciudad.

Con apoyo de la Fiscalía del Estado de México el hombre fue traído a la Ciudad y puesto a disposición del Ministerio Público.

La funcionaria agregó que el hombre “canoso” ayudó con información sobre el agresor al periodista, pero no se le imputará “porque no aparece en ningún momento agrediendo ni nada” y no se sabe qué platica con el presunto atacante.

“El Chupas Estrada” cuenta con antecedentes penales; fue recluido en mayo de 2014 en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, además de contar con ingresos de reclusión por robo de vehículo, posesión de estupefaciente y alteración del orden en la vía pública.

Se informó que el ahora detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de determinar su situación jurídica.

Respecto a los daños al Ángel de la Independencia, Ernestina Godoy Ramos comentó que posiblemente lo atraerá la Fiscalía General de la República, mientras que en la Procuraduría capitalina se abrió una carpeta de investigación por los destrozos a esta dependencia “para que el seguro me pueda cubrir el daño”.

Protesta Comunicadores

Unos 300 comunicadores, periodistas, reporteros gráficos y ciudadanos marcharon en contra de las agresiones.

Nula protección

La marcha fue convocada por la agrupación Comunicadores por la Unidad que encabeza Jaime Arizmendi, quien lamentó la nula protección de autoridades hacia la labor que realizan miles de periodistas en el país.

Recorrido

Con consignas que exigían un alto a las agresiones como las que ocurrieron el viernes pasado en perjuicio de cinco periodistas en la marcha en contra de la violencia hacia las mujeres, el contingente, que salió del Ángel de la Independencia, hizo una parada frente a la sede del Senado de la República.