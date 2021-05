Cárdenas emite críticas contra la 4T

Balance negativo por la inseguridad y mayor pobreza

El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas propuso un viraje en las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en combate a la inseguridad pública, conducción económica y combate a la pobreza.

“Difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se digan de izquierda”, dijo.

En la conferencia “El futuro de la izquierda”, Cárdenas hizo un balance crítico sobre la situación del país, en el que inseguridad, desempleo y pobreza han aumentado y la política de austeridad ha disminuido la calidad de la administración.

“Está visto que la política de encomendar estas tareas (de combate a la inseguridad) a las fuerzas armadas está muy lejos de haber dado resultados”, indicó, y pidió su retiro gradual.

También propuso responsabilizar de esa labor a un cuerpo civil que se coordine con la autoridad civil y la sociedad.

Tampoco consideró exitoso el programa económico, pues “si no invierte el Estado (o) los particulares, si no llega inversión del exterior, a la pura esperanza, la economía no crece”.

Además, señaló, “se viene dando una cada vez más fuerte desigualdad social. La pobreza afecta a 62 millones, 49% de la población total, 10 millones más que hace dos años”, es decir, cuando comenzó el actual gobierno de López Obrador.

Sin embargo, admitió “hay políticas sociales que podrían enmarcarse en las izquierdas”.

En su exposición, Cárdenas planteó “un proyecto alternativo al proyecto alternativo” del actual gobierno.

En materia de petróleo planteó que gradualmente se debe abandonar su transformación en combustibles, y que Pemex y la industria eléctrica tengan autonomía financiera y de gestión efectivas.

El tres veces candidato presidencial hizo énfasis en que no aprecia en los partidos y candidatos que participan en el proceso electoral que haya propuestas. Por eso, incluso pidió volver al principio de no reelección de los legisladores, pues se privilegió a las burocracias partidistas.— Expansión política