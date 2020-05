Carencias en lo más alto del pico

Enfermeros sin el equipo suficiente ante la epidemia

CANCÚN.— A dos días de que la pandemia de coronavirus (Covid-19) llegue al punto más alto de contagios en México, la queja del personal sanitario es la misma: equipos suficientes y adecuados para el manejo y tratamiento de enfermos, a fin de no exponerse a contagios que dejen a los pacientes sin personal para su atención.

Además, de acuerdo con videos que circulan en redes sociales, hay una grave carencia de especialistas en vías aéreas y de enfermería que ayude a brindar mejor atención a los enfermos y que domine el procedimiento de intubación para no exponer al personal de enfermería ni a los pacientes.

Alberto Conde Salazar, quien se identifica como enfermero de Terapia Intensiva del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, destacó que actualmente atienden a pacientes de Covid-19 en el área reconversión, para lo cual les proporcionan una mascarilla N95, goggles y equipo completo.

“Sin embargo, nos acaban de informar que ya no contaremos con mascarillas N95, de modo que no podemos salir, tenemos que permanecer 12 horas así porque el hospital no tiene el material suficiente para que podamos ir al baño y regresar. Si salimos, no podemos regresar. ¿Entonces, qué va a pasar con los pacientes?”

Una enfermera del mismo nosocomio destaca que hombres y mujeres necesitan salir al baño, pero con ellas la situación se agrava durante la menstruación, periodo en el que requieren más higiene, pero no pueden salir asearse.

“No nos negamos a atender a los pacientes, pero sí necesitamos un buen equipo de protección personal y suficiente”.

El enfermero Conde Salazar destacó que la situación los obligó a tomar la decisión de no volver a entrar a Terapia Intensiva si por alguna razón salen.

“Si uno de nosotros se llega a enfermar, no hay más personal que suba al área de covid para atender a los pacientes. Si un enfermero se enferma, cuatro pacientes no van a tener la atención requerida”.

“Tenemos que cuidar principalmente nuestra salud para cuidar la de los demás Si como personal no nos cuidan, ¿cómo vamos a hacer nuestro trabajo?”, preguntó.

Su compañera, quien se dijo “inconforme con varias cosas”, destacó que no hay médicos preparados que nos apoyen para intubar a pacientes complicados. Sabemos que la intubación es un riesgo para nosotros y el médico, pero necesitamos un profesional que al primer intento lo pueda hacer”.

“El médico que tenemos aquí es un residente, quien si bien tiene conocimientos, en habilidades no nos da ninguna. Nos está exponiendo en las intubaciones, pues las que ha hecho son fallidas, ninguna certera”, detalló.

“Necesitamos un anestesiólogo y un experto en la vía aérea. Las normas indican que si no hay un experto en intubación no se debe exponer al personal, añadió. También estamos inconforme porque contratan a compañeros sin experiencia. No nacimos sabiendo y nos hemos formado con la práctica, pero en este momento necesitamos personal capacitado, no gente a la que estemos enseñando, al menos no en estas condiciones. Si él no tiene conocimientos, la culpa es de quien lo contrató”, subrayó.— Infoqroo

IMSS Renuncia

A la situación por la que pasa el IMSS por la pandemia se sumó ayer una renuncia

Busca mayor rango

El IMSS confirmó que la doctora Erika Edith Lazcano Herrera dejó la Dirección del Hospital General de Zona número 3 en Cancún “para acceder a una propuesta laboral de mayor rango en la misma institución en otro estado”.