Gobernador de Quintana Roo critica los dichos de Marko Cortés

CANCÚN.- Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, criticó las declaraciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, quien asumió anticipadamente la derrota albiazul en cinco de seis elecciones a la gubernatura en 2022.

"Me parece una muy lamentable declaración; un comentario muy lejano a lo que yo considero", expresó, para luego marcar distancia con el PAN, instituto político al que dijo no pertenecer.

"No pertenezco al PAN, pero fue uno de los partidos que me impulsó a llegar a la gubernatura; y por supuesto le tengo todo el respeto y cuidado que debemos tener como parte de un esquema político y por supuesto hay que seguir trabajando", abundó.

El mandatario estatal consideró que Marko Cortés "no conoce a fondo" los datos y las acciones emprendidas en la entidad; y, dijo que esperaba que sus dichos sean parte de una "declaración aislada", tomando en cuenta que prácticamente está dejando fuera de un triunfo electoral a cinco entidades, con excepción de Aguascalientes.

"Me parece que como partido, como esquemas de alianza, deben trabajar a fondo en lograr un triunfo electoral", dijo.

Cuestionado a qué partido pertenece, si no es al PAN -como él mismo declaró- refrendó que no milita en ese partido, pero afirmó que coincide en buena medida con su ideología. Sobre lo expresado por Zambrano del PRD, que lo incluyó dentro del grupo de gobernadores cuyo comportamiento provoca "suspicacias" ante la probabilidad de entregar la gubernatura a Morena, rechazó ser de los "seducidos" por López Obrador.

"No, yo no me siento seducido por nadie; yo tengo un buen trabajo de coordinación; hay una relación cordial con el presidente y el gobierno federal, y me parece que esa es la mejor manera en que podemos impulsar el crecimiento y desarrollo de Quintana Roo''.

"No me parece que peleándonos u oponiéndonos a todas las acciones es como se va a lograr lo mejor para el estado, que es lo que a mí más me interesa; más que triunfos electorales, me interesa más que Quintana Roo avance y crezca; estoy seguro que trabajando en coordinación con él y con el gobierno federal lo podemos hacer", manifestó.

¿Qué dijo Marko Cortés sobre las elecciones de 2022?

El recién reelecto presidente del PAN, Marko Cortés, aceptó que su partido sólo tiene oportunidad de ganar una de las seis elecciones a gubernaturas que se llevarán a cabo en 2022.

En un audio dado a conocer en el noticiero conducido por Claudio Ochoa Huerta en Latinus, el líder de Acción Nacional prevé que el PAN sólo puede competir en Aguascalientes.

Por otra parte, en la reunión que se habría llevado a cabo con líderes de su partido el 25 de septiembre, el oriundo de Michoacán manifestó que "está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca".

"No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (…) la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien", apuntó Cortés a poco más de ocho meses de que se lleve a cabo el proceso electoral.