Carlos Loret arremete contra Aristegui y Julio Astillero; le responden

MÉXICO.- Luego de que este lunes Carlos Loret de Mola sostuvo un careo con sus dos principales acusadores, exintegrantes del noticiario matutino que tenía en Televisa, sobre el caso del montaje de Florence Cassez, el periodista acusó que estas personas han hecho del ataque hacía él un "modus vivendi".

En su programa "Así las Cosas", en W Radio, Loret de Mola señaló ataques en su contra arropados por medios de comunicación "afines al obradorato", como La Octava, periodistas como Julio Hernández López "Julio Astillero" y Carmen Aristegui y "youtuberos de microondas".

. @CarlosLoret no nos interesa lavarle la cara al presidente @lopezobrador_ , pero tampoco a usted, nos importa desenmascarar un montaje criminal; si usted cree que uno acepta línea presidencial, como durante muchos años fue un tema que usted sí conoció, se equivoca: @jet1403 pic.twitter.com/avCIy9N6Er

El también columnista del Diario de Yucatán declaró que buscan desacreditarlo por los videos de Pío López Obrador y Jesús Martín López Obrador, hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han sido expuestos por recibir dinero en efectivo por parte de David León, exoperador de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas.

Asimismo, mencionó las investigaciones de corrupción que ha hecho de las casas de Manuel Bartlett, los contratos de Felipa Obrador, las propiedades de Irma Eréndira Sandoval y dinero otorgado a Epigmenio Ibarra.

"¿Qué hace el presidente López Obrador? Echa mano de lo que puede, viene aquí; a un grupito de medios de comunicación que le sirven muy bien y esto lleva mucho tiempo. Los ataques en mi contra por este tema llevan muchísimo tiempo", expresó.

Tras difundir este lunes un video luego de su comparecencia, Loret mencionó en su programa de radio que "ya estuvo" que estos periodistas y medios "hayan hecho de la saña en mi contra, pues también una partitura orquestal que dirige, que está como director de orquesta el presidente López Obrador".

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH