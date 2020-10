Carlos Loret sobre el caso Cassez: Cometí un error, pero no me coludí

MÉRIDA.- El periodista Carlos Loret de Mola informó esta tarde que ayer rindió declaración durante siete horas por el caso Florence Cassez. "Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico; no me di cuenta de que aquello era un montaje; pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de algún montaje", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, el yucateco admitió que ese fue "el más grave de sus errores", "y no me cansaré de reconocerlo y ofrecer disculpas", agregó. Sin embargo, también acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y "a sus personeros" de valerse de esto para emprender un ataque sistemático y permanente en su contra.

Carlos Loret de Mola fue convocado a declarar en el juicio que se le sigue a Israel Vallarta, acusado de secuestro. El presunto delincuente lo señala de estar involucrado en el montaje que fue transmitido por televisión, en 2005, donde un grupo de personas fue liberado por agentes federales.

En esa grabación aparece la francesa Florence Cassez, quien también fue acusada de secuestro. Sin embargo, ella fue liberada luego de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ante las irregularidades en su detención, entre ellos la grabación televisada.

"Yo no estaba acusado, yo comparecí en calidad de testigo, no en calidad de indiciado", reiteró Loret de Mola. Además hizo alusión a la resolución de la Corte: "Dejó claro que los medios, que fuimos varios, no tuvimos nada qué ver en el montaje".

El también articulista de Diario de Yucatán explicó que fue el propio Israel Vallarta quien lo interrogó. Le hizo 44 preguntas. Según el yucateco en todo ese tiempo "no se presentó una sola prueba o un solo testimonio directo en mi contra... Machacaron en que cómo fue posible que no me haya dado cuenta del montaje".

"Acepto haber cometido un error; pero no me coludí, ni organicé y esa es la verdad, diga lo que diga el que habla todas las mañanas", finalizó Loret de Mola.