Carlos Salinas de Gortari debe ser enjuiciado, señala López Obrador

LA PAZ.- Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna en México y debe ser enjuiciado, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera en Baja California, consideró que si se decide enjuiciar a los mandatarios que lo antecedieron, se empezará por el expresidente priista.

López Obrador afirmó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue donde se registró el mayor crecimiento de la desigualdad.

Por ello, opinó, desde ahí se debe empezar a indagar a los exmandatarios federales en caso de que así lo decida el pueblo.

El tema de Salinas surgió este viernes luego de que periodistas le volvieron a preguntar sobre una presunta investigación a Enrique Peña Nieto.

"Lo que más nos importa es que ya no haya corrupción, eso es lo que se está procurando", reiteró López Obrador.

No soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto. No necesito espectacularidad, la farsa"