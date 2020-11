¿Cómo tramitar en línea la constancia de antecedentes no penales?

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguramente en alguna ocasión te han solicitado para algún trámite que entregues una Constancia de no antecedentes penales, por lo que te explicamos como tramitarla en línea si eres de la Ciudad de México.

Una plataforma de Ciudad de México

En este caso, el Gobierno de la Ciudad de México y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), lanzaron una plataforma para que puedas tramitar tu constancia de No Antecedentes Penales y No Antecedentes Registrales en un máximo de 24 horas.

Para ello, tendrás que crear una cuenta Llave CDMX en la modalidad de Cuenta Verificada. Así, podrás realizar trámites en línea que requieren autenticación de identidad además de crear un expediente electrónico. Tómalo en cuenta Debes tomar en cuenta que no se expide la constancia de no antecedentes penales si te la pidieron como requisito para un trabajo, por lo que solo aplica en los siguientes casos:

a) Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial

administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial b) En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada

lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada c) Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

¿Cómo se tramita la constancia de no antecedentes penales?

1. Ingresar a https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/ con tu cuenta LLAVE CDMX.

2. Aceptar la manifestación bajo protesta de decir verdad.

3. Selecciona el tipo de trámite por el que solicitas la constancia.

4. Solicita el formulario y carga los documentos que te piden. Debes de tener los siguientes en formato digital Identificación oficial vigente Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

5. Recibirás un folio que deberás conservar para consultar el estatus del trámite y una notificación electrónica que señalará que la información será revisada.

6. La constancia de no antecedentes penales y la constancia de no antecedentes registrales podrá ser descargada en formato .pdf y contendrá un código QR. Anteriormente el trámite tardaba hasta 1 semana y había que acudir a diversas oficinas, con la digitalización del trámite ahora solo le tomará a la persona usuaria un máximo de 24 horas.