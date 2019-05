CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El exmandatario Felipe Calderón Hinojosa reveló que en repetidas ocasiones lo amenazaron en forma directa y, según labores de inteligencia, intentaron atentar contra su vida y la libertad de su familia.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, fechada el 11 de enero de 2018, Calderón señaló lo siguiente:

“Me tocó enfrentar organizaciones delincuenciales, algunas de las cuales hay quienes las consideran entre las más peligrosas del mundo”.

Se revela carta del expresidente Felipe Calderón a #AMLO: "Súbitamente mi familia ha quedado desprotegida…pido que restituya un nivel mínimo de protección". @FelipeCalderon también dice que él no tiene la solvencia económica como para contratar seguridad. La carta es de enero| pic.twitter.com/hO71SuIyXn — Carlos Quiñones (@sabio28) May 21, 2019

“Represalias” contra expresidente

“Como consecuencia, en diversas ocasiones fui objeto de amenazas, algunas públicas, otras directas”, expuso.

“Tuve conocimiento a través de labores de inteligencia del Estado de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor, o contra la vida o la libertad de algún integrante de mi familia”.

El exmandatario aclaró que es respetable la decisión de retirar toda protección del Estado Mayor Presidencial a los expresidentes, pero su familia se ha quedado desprotegida.

“En consecuencia, está vulnerable a potenciales actos retaliatorios (vengativos) por parte de quienes atentan contra la seguridad de las familias mexicanas y a quienes mi gobierno combatió, tal y como era mi deber”, señaló.

Te puede interesar: AMLO reitera posibilidad de enjuiciar a expresidentes

“En mi caso, dicha protección la necesito y se justifica plenamente dados los riesgos asociados al desempeño del cargo”.

Por ello, dijo, “respetuosamente le solicito encuadra perfectamente en el concepto definido por la propia Constitución como servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.

También tiene hijos, uno de ellos (al igual que López Obrador) menor de edad, por lo que considera terriblemente injusto que los hijos queden en estado de indefensión por razones políticas ajenas a su voluntad, explicó.

“Nunca he robado”

Calderón precisa que algunos expresidentes tienen solvencia económica y sin problemas pueden contratar seguridad. “No es mi caso”.

“Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo; mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos”, precisó.

En la misiva, le pide a López Obrador que de manera atenta y respetuosa autorice a que se le restituya a él y su familia un nivel mínimo de protección.

Te puede interesar: Guardia militar a Fox y Calderón, con menor costo que en otros sexenios

“Independientemente de nuestras múltiples diferencias de opinión, sepa usted que para mí el interés de México siempre estará por encima de cualquier otro”.

“Por lo mismo, estaré siempre a su disposición en lo que estime conveniente o cuando considere mi opinión, dadas las buenas y malas experiencias vividas en tan delicado cargo, le puedan ser de utilidad, sea directamente o a través de quien usted designe”, expuso.

Después de la carta, López Obrador instruyó a que se asignara una docena de elementos del Ejército para la protección de Calderón.