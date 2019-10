Joven madre que envenenó a sus hijos deja carta póstuma

NAUCALPAN.- Medios de comunicación dieron a conocer la supuesta carta de despedida que dejó la mujer de 31 años de edad que hace unos días asesinó a sus tres hijos para posteriormente suicidarse. En ella, explica que el motivo de su decisión fue la infidelidad de su esposo.

“Son las 18:00 y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicidio”, comienza el texto que escribió María Francisco “N”, en su casa localizada en la colonia San Francisco Chimalpa, en Naucalpan, Estado de México.

La carta que hallaron en el lugar

“Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos. No puedo creer que hayas cambiado esta súper familia por alguien que no vale, que no se valora, pero bueno.

“Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato […] Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”, concluyó la mujer.

Como se recordará, el pasado 19 de octubre, se informó del hallazgo de los cuatro cuerpos en una escena que testigos calificaron como “escalofriante”.

Envenenó a sus tres hijos

El cadáver de la madre se encontró colgado a la entrada del que fuera su hogar; sus hijos de dos, nueve y 10 años de edad, fueron envenenados por ella con raticidia disuelto en agua, para después colocarlos en una cama y cubrirlos con una sábana.