Cartilla moral causa revuelo en las redes sociales

MÉXICO (EFE).- El documento presentado ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se difunden enseñanzas para ser una mejor persona generó en las últimas horas desconcierto y burlas entre los usuarios de redes sociales que han creado el hastag #CartillaMoral.

La libreta de 28 cuartillas fue elaborada en 1944 por el poeta mexicano Alfonso Reyes y ahora es retomada por la nueva administración encabezada por el líder izquierdista para recordar buenos valores a los mexicanos, algo que muchos usuarios interpretaron como innecesario e incluso cómico.

“La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad“, indica López Obrador en una introducción al documento.

Fortalecer los valores

Fue este domingo durante la conferencia de presentación del programa de pensiones para adultos mayores que el mandatario anunció la distribución de la cartilla, recalcando que el objetivo es fortalecer los valores “culturales y espirituales, no solo el bienestar material, sino también del alma”.

El documento resalta la importancia de conceptos esenciales como la familia, la sociedad, la patria, la ley, el derecho, la naturaleza o la cultura, necesarios para obtener un correcto sistema de valores y un buen comportamiento en sociedad.

Extrañan a EPN

Las redes sociales no tardaron en manifestarse. La usuaria de Twitter @_Amaroc indicó extrañar al mandatario anterior, Enrique Peña Nieto, al enterarse de la noticia.

Empiezo a extrañar a Enrique Peña Nieto ¡Imaginense! #CartillaMoral — Hanna (@_Amaroc) 14 de enero de 2019

“Empiezo a extrañar a Enrique Peña Nieto ¡Imagínense! #CartillaMoral“, aseguró.

Otra usuaria llamada Marcela Victoria se sintió molesta con la iniciativa, tomándola como una imposición del pensamiento del presidente.

“A mis hijos no los vas a adoctrinar: Art. 12 inciso 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) #CartillaMoral, #NoAlRacionamiento“, publicó en su cuenta de Twitter.

También en esa misma red social, Poncho Muñoz se mostró ofendido con uno de los preceptos que difunde el documento, el respeto al cuerpo.

“#FelizLunes por favor esta semana sean moderados con sus ‘apetitos naturales’ SALMO 3 de la #CartillaMoral. Supongo quiere decir no coman. Mucho no carguen mucha gasolina. Y no se reproduzcan. #Desabasto pero de cerebro…”, expresó.

El mensaje lo acompañó de una foto de la cartilla en la que puede leerse: “Primero, el respeto a nuestra persona, en cuerpo y alma. El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume las virtudes de orden espiritual.”

Tampoco faltó el humor de la mano del usuario Havuck el Robot, quien subió una paródica foto del reverendo Timothy Lovejoy, personaje de la serie “Los Simpson.”

“¿Se han puesto a leer la #CartillaMoral con calma? Técnicamente es pecado ir al baño“, rezaba el texto que acompañaba a la foto, en la que el cura sostiene la cartilla.

Siguiendo con las bromas espirituales, en Facebook, la internauta Verónica Valadez publicaba una foto de López Obrador vestido de santo.

En el texto que acompañaba a la foto expresó su descontento: “Simplemente no puedo… vaya usted a redimir sus pecados primero, entre ellos su egocentrismo, deshonestidad, soberbia, doble moral.”

No obstante, algunos usuarios no lo vieron tan mal y pidieron sosiego a los críticos.

“Admito que no es la mejor idea en este momento, pero relájense tampoco es una obligación ni un mandato, ciertamente es necesario tener un equilibrio personal y espiritual, pero es una decisión y camino individual… tomen lo bueno… relax“, expresó la usuaria Brisa Téllez.