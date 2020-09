Cascada de críticas en redes sociales por bloqueo a Frena

Después del bloqueo que agentes de la policía de Ciudad de México realizaron a la altura de la avenida Reforma, para impedir que miles de manifestantes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) llegaran al Zócalo y acamparan en el sitio, las reacciones en redes sociales cayeron en cascada.

Por medio de mensajes en Twitter y Facebook, principalmente, y en vídeo que enviaron por WhatsApp o Youtube, los inconformes, muchos provenientes de diversas entidades del país, se quejaron por no permitirles ejercer su derecho de libertad de expresión y denunciaron que agentes capitalinos les quitó sus tiendas de campaña.

El usuario de Twitter, CapitanCabeza, @CarlosTron65, subió un vídeo con el siguiente texto: "El mismo @lopezobrador_ que cerró Reforma y tomó el Zocalo POR MESES (y durante un buen tiempo con carpas vacías), el mismo que AYER dijo que ellos no eran “autoritarios”, hoy manda a la policía a bloquear el acceso al Zócalo y a quitarle a la gente sus tiendas de campaña!!"

Ale HB, @AletHBas, citó: "Para esto si arman operativos contra la ciudadanía pero no contra los capos del narco o la delincuencia, muy cobardes salieron en este gobierno verdad? @lopezobrador_@Claudiashein #FuerzaMexico".

También Fernando Mendoza, @fmelvira, opinó en la red: "Nos están bloqueando el paso en Av. Juarez esq. Lázaro Cárdenas, entonces se están armando las tiendas de campaña".

Ante esa medida policíaca, los integrantes de Frena decidieron acampar sobre la avenida Juárez, en una acción a la que llamaron "Ocupación Permanente", que se tenía planeada realizarla en el Zócalo capitalino, pero alrededor de 500 policías les impidieron el paso al corazón del Centro Histórico de CDMX.

En redes sociales los dirigentes de la agrupación piden a los manifestantes y simpatizantes que instalen y armen las carpas a partir del Monumento del Caballito.

La protesta y ocupación de ese espacio tiene como o principal objetivo demandar la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.- C.F.C.G

Mexican president Lopez Obrador, who in the past occupied the most important avenue in Mexico City for 45 days, today has blocked thousands of citizens of #FRENAAA organization, in a peaceful march demanding his resignation due to his terrible results and arrogance. pic.twitter.com/2pZy5uv8rM