Casos de niños con Covid en México: ¿cuántos hay y qué dicen las autoridades?

MÉXICO.- Un niño de 10 años fue internado en estado grave por complicaciones tras contagiarse de Covid y lo tuvieron que intubar en el Hospital General de Rioverde en San Luis Potosí. Además, lo trasladarán al Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, donde también se encuentra intubada, desde hace una semana, una adolescente de 14 años. Estos casos contrastan con las versiones de las autoridades federales, sobre todo ante el próximo regreso a clases presenciales.

¿Cuántos niños y jóvenes se han contagiado de Covid en México?

El pasado 13 de agosto, se informó que desde el inició la pandemia, en febrero de 2020 hasta el 8 de agosto pasado, en México se han contagiado 63 mil 239 niños y adolescentes de entre cero y 19 años de Covid-19, es decir, un promedio de 121 diagnósticos por día, en tanto que en defunciones se han registrado 613.

De acuerdo con el informe Covid-19 niñas, niños y adolescentes, publicado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), durante la primera semana de agosto de 2021 se dispararon los contagios de coronavirus en esta población, con mil 801 nuevos casos.

Entre junio y agosto el incremento de diagnósticos de Covid-19 en niños y adolescentes fue de manera acelerada, al pasar de un aproximado diario de 53 casos positivos en el mes de junio a 225 diagnósticos diarios en promedio durante la primera semana de agosto, lo que representa un aumento de 401

¿Qué dicen las autoridades?

A menos de dos semanas del inicio de regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de que se presente una “situación de gravedad” en cuanto a casos de contagios por Covid-19 y se demuestre que es necesaria la vacuna contra Covid-19 para menores, su gobierno actuará de inmediato e inmunizará a este sector. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que se tiene que actuar con prudencia y con evidencia científica en este tema.

"En el caso de que se presente una situación de gravedad, pues actuamos de inmediato. Si científicamente se demuestra que es necesaria y de utilidad la vacuna para niños, vamos a la vacuna, pero tenemos que ir actuando poco a poco, con evidencia", aseveró en el salón Tesorería.

Asimismo, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, tuiteó: "En México, menos del 1.6 por ciento de las personas hospitalizadas son menores de 18 años. Las niñas, niños y jóvenes no tienen un alto riesgo de complicarse en caso de contagio de #COVID19, ni siquiera quienes tienen sobrepeso u obesidad".

En México, menos del 1.6 por ciento de las personas hospitalizadas son menores de 18 años. Las niñas, niños y jóvenes no tienen un alto riesgo de complicarse en caso de contagio de #COVID19, ni siquiera quienes tienen sobrepeso u obesidad. pic.twitter.com/fLPqJy4qHA — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 17, 2021

¿Qué dicen los papás?

Padres de familias de la Zona Metropolitana del Valle de México están indecisos sobre el regreso presencial a clases para el próximo ciclo escolar 2021-2022, luego de que se mantiene la alerta sanitaria por el aumento de casos positivos a Covid-19, en especial en menores de edad y jóvenes.

"Por una parte sí y por otra parte no, porque todavía siguen los contagios muy fuertes, pero por otra parte ya le hace falta salir a los niños un poquito de casa, ya están muy deprimidos, no quieren hacer las cosas, a mí me convendría por una parte que sí asistieran a clases", dijo Leticia Cabello, madre de familia de Neza. "Les hace falta un poco de convivencia con otros niños, porque es un poquito complicado tenerlos encerrados, pero por el contrario [está] la 'contagiadera' porque no todos los papás somos precavidos con nuestros niños, la mayoría no te van a decir: 'Mi hijo está contagiado'; como dicen, no podemos controlar una plaga de piojos y no vamos a poder controlar un virus", comentó Pedro Luis Portillo, otro de los padres.

Para algunos niños el regreso a las aulas es necesario porque el aislamiento social los ha afectado física y emocionalmente.

"La verdad sí me gustaría regresar a la escuela porque me estreso mucho, y la verdad es que siempre que me preguntan algo estoy enojado, todos los días, y ya quiero entrar a las clases presenciales para que juegue con mis amigos, ahora me la paso mucho en el teléfono", contó Diego, un alumno de nueve años que iniciará el cuarto grado.

Los padres de familia argumentaron que hasta el momento las autoridades de las instituciones educativas a las que asisten sus hijos no les han entregado la carta compromiso que deben firmar para autorizar el regreso seguro y presencial a las aulas.

