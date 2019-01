MÉXICO.—La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó a los capitalinos a no comprar gasolina de forma ilegal y advirtió que quienes lo hagan podrán ser acreedores de sanciones económicas y administrativas.

El Universal publicó que la mandataria explicó que, si bien la venta de combustible ilegal es competencia federal, a nivel local se puede configurar una falta cívica por hacer uso indebido de la vía pública, a través del comercio informal.

De acuerdo con la Ley de Justicia Cívica, serán de cinco a 10 Unidades de Medida de Actualización, es decir, de 422.45 a 844.9 pesos de multa económica o arresto de cinco a 24 horas.

“No se va a permitir que en las calles se venda gasolina cuando no debe de ser. Estamos en una situación excepcional, pero sí es un llamado a que no se esté comprando combustible que no sea en las gasolineras. “Ya en la parte de operación adentro, le corresponde a Pemex”, aseveró.