CCE manifiesta preocupación

Los empresarios entienden dilema por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó ayer su enorme preocupación tras conocer los datos que la actividad económica de México en abril.

“Estamos enormemente preocupados. Hoy conocimos los datos sobre el desempeño del mes de abril, la caída más grande, histórica, que hemos tenido de nuestra economía con una cifra superior al 17%”, declaró en conferencia a distancia el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

El empresario agregó que los datos publicados ayer por el Inegi “son preocupantes, pues donde no hay crecimiento no hay empleo y donde no hay empleo, las personas sufren condiciones cada vez más desfavorables”.

Salazar Lomelín destacó que una de las recomendaciones del organismo que representa para incentivar la economía era hacer obra pública en cada una de las entidades y recibieron con beneplácito la propuesta de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del anunció de obras de infraestructura “como un detonador del crecimiento y desarrollo económico y ojalá lo podamos ver a lo largo y ancho del país”.

Entienden dilema

Sobre el avance de la pandemia en México, el líder del CCE dijo que las cifras siguen siendo preocupantes y que como empresarios entienden el dilema que están enfrentando las autoridades.

“Por un lado requerimos regresara a nuestra vida normal, a actividades productivas, pero por el otro necesitamos priorizar la salud de los trabajadores, es un dilema constante de qué es lo que tenemos que hacer", apuntó el empresario.

En un guiño al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no va apoyar a las grandes empresas tras la emergencia, Salazar apuntó que para los empresarios “el único enemigo que tenemos es el Covid-19 y estamos juntos tratando de combatirlo”.

Dijo que la pandemia en México “no se va acabar en julio y las consecuencias nos van acompañar muchos meses y vamos requerir programas y ayudas”.

CCE Leyes pendientes

El CCE se dijo preocupado por las leyes pendientes previo a la entrada en vigor del T-MEC.

Ley de Infraestructura

El presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que la regulación que más pendientes tiene por aprobar es la Ley de Infraestructura de la Calidad, que ha tenido 263 modificaciones.

Seguían trabajando

“Seguían todavía hasta anoche los equipos legales y económicos del CCE, trabajaron con senadores y diputados para tratar de encontrar el equilibrio requerido”, comentó.