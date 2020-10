Abogan por fideicomisos

Colegio: “La cura resultó peor que la enfermedad”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Estudiantes y egresados de El Colegio de México hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para no eliminar 109 fideicomisos.

A través de una carta difundida ayer en redes sociales, los estudiantes y egresados de El Colegio recordaron que López Obrador realizó recientemente una visita, a propósito de los 80 años de esa casa de estudios. “En esa ceremonia usted dijo que ‘es mucho lo que ha contribuido El Colegio en el desarrollo de nuestro país; las investigaciones en historia, en economía, en lo social, en el campo internacional, en población, en desarrollo urbano, recientemente los trabajos de desigualdad’. Pero esta labor científica no se genera solo en El Colegio, sino en conjunto con una comunidad académica más amplia, y requiere de un continuo compromiso del Estado mexicano con el financiamiento y fortalecimiento institucional de la investigación y la docencia”, señalan.

Los firmantes advierten que se necesita mayor seguimiento de los fondos y fortalecer la rendición de cuentas. No obstante, se requiere una evaluación y modificación profunda de las estructuras, no su eliminación. “La desaparición de estos fideicomisos representa no solo una pérdida de recursos para la investigación, sino de una estructura que organiza su uso. Si bien coincidimos con usted sobre la importancia del combate a la corrupción para el desarrollo del país, creemos que en este caso la cura ha resultado peor que la enfermedad”.

“La investigación requiere de cooperación y pluralidad de enfoques, por ello consideramos imperativo alzar la voz en solidaridad con las instituciones que se ven afectadas por esta decisión”.

Fondos Desastres

Especialistas temen que el recorte de fondos para afrontar catástrofes aumente la vulnerabilidad del país.

“No está preparado”

En el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, expertos consultadas por EFE advirtieron ayer que México no está preparado para afrontar futuros fenómenos, sobre todo tras la reciente desaparición de 109 fideicomisos de ciencia, tecnología y ambiente.

Mexicanos en riesgo

Sobre el debate de los fideicomisos, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala el riesgo que su desaparición, en lo que se refiere a desastres, representa para 77 millones de mexicanos.

Altos porcentajes

“45% del país está expuesto a inundaciones y 40%, a sismos”.