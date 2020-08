Además de corrupto, Lozoya miente, asegura Ricardo Anaya

MÉRIDA, Yucatán.- La noche del miércoles, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, a través de su cuenta en la red social Facebook, publicó un vídeo en el que responde a los señalamientos y acusaciones hechos por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el material videográfico, Anaya Cortés asegura que "el señalamiento en mi contra es absolutamente falso, la acusación contra mí resulta no sólo falsa sino verdaderamente absurda. La mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis".

Ricardo Anaya señala, "dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto de 2014, y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, y claro, en el documento me señala como diputado federal del PAN, pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado, me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado la diputación cinco meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados".

"Además de corrupto, salió muy malo para mentir, Lozoya", afirma Anaya.

Ante las acusaciones de Lozoya, el excandidato presidencial panista cuestiona, "De existir esa supuesta complicidad, ¿Por qué cuando yo ya era presidente del PAN, presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de Agronitrogenados, y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofreció procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto?"

"Lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso", reitera Anaya cortés.

De las palabras a los hechos

"He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos", dice el también expresidente nacional de Acción Nacional.

Y agrega, "Mañana (por hoy, jueves) a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya, ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra".

Plan del gobierno

Ricardo Anaya advierte que "si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas que se le castigue con todo el peso de la ley, pero, que el Gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos de López Obrador".

Que México cambie

El exlíder panista concluye su mensaje advirtiendo que no es la primera vez que enfrenta acusaciones sin fundamento, "se suele decir que el que calla otorga, yo no callo ni otorgo. Ahora la historia se repite, esta película ya la vi y la viví. Durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables, y una vez que pasaron las elecciones todas las acusaciones se vinieron abajo, y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí un delito. Que no sueñen con que me voy a dejar, conmigo se van a topar con pared, no me importa cuanto tiempo me tome, voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México".