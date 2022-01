Advierte “apagón” a privados

Experta señala un efecto “dominó” por la ley eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica, una cuarta parte de las plantas de generación del sector privado se apagarán y cuando los bancos vean que no tienen contratos pedirán los pagos, ello generará un efecto dominó en toda la economía mexicana, advirtió la experta en temas energéticos y cofundadora de voz experta, Rosanety Barrios.

La especialista expuso que los contratos que tienen con Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan a las instituciones financieras la certeza de que habrá un pago, pero si se reduce la participación de los privados de 62% a 46% tendrán que dejar de funcionar una cuarta parte de las plantas en manos de privados, lo que además de motivar pleitos legales terminará en incertidumbre.

“Ésto porque las otras (plantas) que queden, como estarán sujetas a los términos absolutamente discrecionales de la CFE para definir cómo compraría la energía, entonces resulta que la certeza que tenían respecto a los contratos que hoy sostienen su operación desaparecen y quedan sujetos al nuevo monopsonio que estaría representado por la CFE, esto, sin la necesidad de hacer nada, (lo que) implica un aumento en el riesgo importante de recuperación de la inversión”, señaló

Agregó que se pondría en alerta a la banca o a las instituciones financieras que prestaron el dinero para construir todas esas plantas, que van a decir, cómo ya no hay contrato, que era la garantía con la que me pagarías, por lo tanto, las cláusulas normales para efectos de un financiamiento le permitirían a la banca decir págame, en lo que se investiga, me pagas”.

Rosanety Barrios añadió que esto puede causar un “efecto dominó gravísimo sobre toda la inversión privada en México en materia eléctrica, sin duda, sobre toda la economía porque al final esas plantas privadas entre las que venden a CFE suministro básico y las que le venden a la iniciativa privada atienden a todas las ramas del país”.

Contra tratados

Durante el taller “Implicaciones de la Reforma Eléctrica”, que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la consultora asociada en Estrategia Pública Consultores, Vanessa Zárate, expuso que por el lado legal la reforma puede ir en contra de tratados comerciales que firmó México, por lo que pueden iniciarse paneles o arbitrajes en contra de los cambios a la industria eléctrica mexicana.

“Los tratados cubren las inversiones, no nada más del sector energético, y lo que buscan es la protección de la inversión en general. Evidentemente cuando una empresa decide invertir y México no es el único país con condiciones de inversión, hay otros países atractivos, cuando las empresas deciden probablemente México se vuelva menos atractivo de lo que solía ser cuando había mejores escenarios en energía”, expuso.

Sobre la posible solicitud de un panel de controversias contra el gobierno mexicano vía el T-MEC, Vanessa Zárate dijo que primero la autoridad estadounidense esperará a que se apruebe en el Congreso mexicano.

Por otra parte, el vocero de Plataforma México Clima y Energía, Víctor Ramírez, consideró que la reforma eléctrica de 2013 no disminuyó las tarifas, como se dijo, porque en diciembre de 2018 la actual administración firmó un decreto para aumentar las tarifas eléctricas domésticas con la inflación.

“Las tarifas no han bajado porque en diciembre de 2018, Hacienda emitió un decreto con el cual las tarifas domésticas se van a ir incrementando conforme a la inflación, la intención era que la entrada en funcionamiento de los proyectos de subasta fueran bajando los costos de la energía eléctrica”, dijo.

"Sin embargo, lo que ha hecho el presidente es, que buscando cumplir con su promesa, estableció que las tarifas están congeladas, solamente se incrementan conforme a la inflación, y aunque el costo de la energía en la red tiende hacia abajo, las tarifas van con la inflación. Entonces no tiene que ver las tarifas eléctricas con el costo real de energía de la red", concluyó.

Petición Competencia leal

Estados Unidos le pide competencia leal en energía a México tras una iniciativa

Reunión

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jayme White, sostuvo una reunión virtual con la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora, en la que pidió una competencia leal en el sector de la energía..

Importancia

“White enfatizó la importancia de áreas prioritarias adicionales, incluyendo la gestión pesquera efectiva y la conservación de especies marinas; políticas energéticas que promuevan la competencia leal y la producción de energías renovables para combatir el cambio climático”, dijo la Representación Comercial de Estados Unidos en un comunicado.