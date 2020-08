Amenaza a EE.UU. y México

Expertos alertan sobre perjuicios en el comercio

CIUDAD DE MÉXICO (Xinhua).— Las medidas financieras tomadas por Estados Unidos han sido insuficientes para amortiguar el golpe por el nuevo coronavirus y más adelante podrían aparecer mayores restricciones para el comercio con México en detrimento de ambas economías, opinaron expertos.

La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco BASE, Gabriela Siller, recordó que Estados Unidos entró en febrero pasado en un periodo de recesión económica, de la cual podría recuperarse por completo, probablemente, en un lapso superior a dos años.

De acuerdo con la experta, la incertidumbre todavía es elevada en la medida en la que se aproximan las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Los estímulos fiscales no han sido los óptimos (...) y van a seguir afectando las finanzas públicas de Estados Unidos, incluso el seguro de desempleo podría convertirse en un incentivo perverso”, agregó Gabriela.

Las ayudas por desempleo han generado una amplia discusión en Estados Unidos, entre aquellos que aseguran que han creado un desincentivo financiero para que las personas regresen al trabajo. Gabriela Siller recordó como otra cara de la moneda, que los empleadores no están contratando por los cierres de las empresas ante las sugerencias de que las personas se queden en casa y por la falta de demanda de clientes, mientras la pandemia sigue activa en el país.

Un análisis de la firma Oxford Economics apuntó que la economía estadounidense muestra leves declives en la demanda interna, la salud y la movilidad, lo que nubla las mejoras que se han observado en los mercados financieros, la producción y el empleo.

La economía estadounidense no registrará una mejora adicional sustantiva hasta que no aparezca una solución médica para la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19), según explicaron los analistas de Oxford Economics en el reporte. “Las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump no llegan a brindar un apoyo significativo a la economía”, indicó el documento. Sin un paquete fiscal sustancial, el virus seguirá deprimiendo la actividad económica y persistirán importantes riesgos a la baja.

Tras repuntar en mayo y junio pasados, la actividad económica de Estados Unidos comenzó a desacelerarse en julio, debido a que algunos estados detuvieron sus planes de reapertura o volvieron a imponer restricciones a algunas actividades por rebrotes de casos de Covid-19. El fenómeno también afecta el comercio con México, como lo muestran los datos oficiales más recientes, luego de que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos reflejaron una caída de 17.9 por ciento entre enero y junio pasados, en gran medida por los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus.

De acuerdo con el Bank of America, el riesgo más claro a la baja que afronta la economía de Estados Unidos se refiere a la ausencia de nuevos estímulos fiscales y a una nueva ola de propagación del nuevo virus, lo que detendría su recuperación y la de su país vecino.

La recuperación económica de México, señaló el banco estadounidense, será débil en gran parte por la baja realización de pruebas para detectar el virus que causa la Covid-19, así como por los limitados estímulos fiscales y tasas de interés relativamente elevadas.

“La velocidad de la recuperación también dependerá de factores externos como la disponibilidad de una vacuna contra el virus, pero uno de los más importantes será la rapidez en el restablecimiento de la economía de Estados Unidos y su impacto en la economía mexicana”, explicó el economista en jefe para México del Bank of America, Carlos Capistrán.

Experto Bank of America

El economista en jefe para México del Bank of America, Carlos Capistrán, comentó:

Dependencia

“Gran parte de la economía mexicana depende de la estadounidense”, recalcó en un reporte especial recién publicado.

Incertidumbre

La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió a su vez la semana pasada que la incertidumbre en torno al panorama económico es aún “muy elevada”.

Trayectoria del virus

También dijo que la senda de la economía depende en gran medida de la trayectoria del virus.

Sendos desplomes

El FMI proyecta que el PIB estadounidense caerá este año un 6.6%. Para México calcula un desplome del 10.5 por ciento.