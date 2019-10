CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia matutina habitual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a enfrentar a los empresarios que disienten de él sobre el tema de la modificación a la ley penal para quienes cometan una irregularidad administrativa fiscal.

El presidente López Obrador aseguró que la mayoría de los empresarios del país “están hartos” de la corrupción, y sostuvo que es momento de que los líderes de este sector actúen con rectitud y honestidad.

AMLO agradeció al empresario Carlos Slim su opinión sobre el tema erradicar las facturas falsas, así como su voluntad de invertir en México, “está en una actitud muy positiva de invertir en México, escuché lo que mencionó y le agradezco que esté en ese plan y también que rechace el que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto que sucedía”, expresó.

El mandatario mexicano dijo que quienes decidan interponer amparos contra la nueva ley están en su derecho, pero recomendó informarse bien, ya que existen visiones distintas.

El presidente López Obrador volvió a referirse a los empresarios que no está de acuerdo con la medida y los acusó de prestarse al juego de la corrupción, “tienen una doble chaqueta, por un lado, líder empresarial y por el otro lado, líder partidista”, la mayoría de los empresarios están hartos de ella.

Sobre este tema, ayer mismo, el líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, negó que el organismo apoye a las empresas factureras, pero aclaró que defenderán a los contribuyentes que les vulneren sus derechos.

En respuesta a declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder empresarial advirtió que no aceptarán de él ni nadie la censura.

“Yo quiero decirle que no se confunda y que no mienta. Somos apartidistas y mantendremos nuestra postura de crítica en las medidas con las cuales no estemos de acuerdo. No aceptamos ni de él ni de nadie la censura”, dijo Gustavo de Hoyos.