AMLO apoya decisión del INE de negar candidaturas a agresores de mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este viernes, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hace unos días, de que ningún agresor de mujeres pueda ser candidato.

Este día, el presidente López Obrador aseguró que quien violente a una mujer debe ser candidato “pero al tambo (cárcel).”

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal admitió que desconoce los detalles de esta resolución del órgano electoral pero señaló que no se debe de permitir que haya candidatos con este tipo de antecedentes.

"Está bien, lo veo bien, quien agrede a una mujer no debe de ser candidato o representante. Debe de ser candidato, pero al tambo", dijo el mandatario.

"O sea, no conozco la resolución, pero si es así yo creo que está bien. Un golpeador de mujeres no puede ser candidato, imagínense, eso no se debe de permitir", agregó.