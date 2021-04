AMLO aún no será vacunado contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que, por el momento, no se vacunará contra el Covid-19 ya que sus médicos le indicaron que tiene suficientes anticuerpos, tras haberse contagiado de coronavirus en enero pasado.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que aunque ya le toca vacunarse, no lo hará de momento por recomendación de los médicos que lo atendieron cuando enfermó de Covid-19.

“Dos médicos me habían dicho que sí, y el médico que me atendió me dijo que no porque tiene suficientes anticuerpos, me dijo no hace falta, puede esperar y me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho, y debe revisarse“, dijo el mandatario.