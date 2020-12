AMLO considera ''injusto'' llamado del INE a no opinar sobre el proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "injusto" el llago que le hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) a no emitir comentarios sobre el proceso electoral.

López Obrador consideró que se trata de una situación inequitativa al señalar que él tiene derecho a expresarse y a manifestarse.

El titular del Ejecutivo federal señaló que tiene libertad para aclarar, argumentar y replicar señalamientos de sus opositores.

"Yo tengo el derecho de expresarme, es el derecho de manifestación, más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento, inclusive en contra de mí persona y no estoy inventando nada. Ellos mismos sostienen que es contra mí y es evidente que por eso es que se están agrupando se están aliando, entonces, creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar, argumentar y replicar. Ahora si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando pues nada más que lo fundamenten y entonces me quedaría callado estoicamente aguantando los ataques", dijo López Obrador.

Y agregó, "pero considero que eso no es equitativo, que sería injusto sería quitarme mi libertad".

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que hay una oposición que no solo cuestiona a partidos, sino cuestiona directamente a su gobierno, “y cuestiona al Presidente y por eso yo respondo".

“Si consideran que no debo responder, que no debo ejercer mi libertad, que lo exprese la autoridad competente“, dijo.