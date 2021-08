AMLO insiste en retornar a clase

Ya no podemos tener encerrados a los niños, dice

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a regresar a clases porque los niños no pueden seguir “dependiendo del Nintendo”.

“ (El regreso a clases) es súper esencial, es básico, es fundamental, o sea, la verdad, ya no podemos tener a los niños encerrados, o dependiendo por entero, por completo del Nintendo. Eso de veras es muy tóxico”, señaló el mandatario.

“Yo soy muy respetuoso, de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, hay violencia en los juegos, sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así... somos eminentemente sociales. Tenemos que convivir con otros, y eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende, no solo lo que se imparte como enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencia de otros compañeritos, compañeritas, de los maestros, de los padres de familia, entonces eso no se puede sustituir, la educación presencial”, expresó.

El tema se abordó también en una reunión del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con gobernadores. Ahí se consideró que el regreso a clases y la actividad escolar es una actividad esencial, con la adaptación del semáforo epidemiológico ante la pandemia.

La secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, manifestó que lo que se puso sobre la mesa tiene que ver con que el regreso a clases, una actividad esencial y en esa medida se van a considerar las modificaciones pertinentes.

La funcionaria señaló que en la reunión se consideró que “somos de los pocos países que han mantenido el cierre presencial de escuelas”.

“Es importante el regreso a clases y se considera actividad esencial”, dijo y añadió que se afinan “protocolos para un regreso a clases seguro” para los maestros y los alumnos.

Estamos totalmente de acuerdo en que se debe regresar a clases, dijo por su lado Claudia Sheinbaum, tras la reunión.

EstadosMedidas

Los gobiernos de Nuevo León y Durango han establecido nuevas medidas para mitigar los contagios de Covid-19

Retrocesos

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que, desde el lunes, el estado retrocede a rojo en el semáforo edpidemiológico y, con ello, las medidas a aplicar. El funcionario comentó que el gobierno estatal deberá contratar a 600 trabajadores sanitarios por el aumento en la carga laboral.