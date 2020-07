AMLO, negativo a Covid-19, viaja a Estados Unidos

“Respeto normas”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer martes que dio negativo a la prueba para determinar si estaba contagiado de coronavirus, requisito para viajar a Washington y encontrarse con su homólogo Donald Trump.

“Ahora me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

En su primer viaje al extranjero desde que es presidente, López Obrador partió ayer martes en avión comercial hacia Washington para conversar este miércoles con Donald Trump, primero en un encuentro privado y luego en una reunión de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.

El Presidente recordó que con anterioridad no se había hecho la prueba porque, siguiendo los consejos de las autoridades de salud mexicanas, “al no presentar síntomas, no era considerada necesaria”.

Pero por su viaje a Washington aseguró que “humildemente” no tendrá problemas en repetir la prueba de Covid-19 si lo requiere el país vecino una vez dentro de su territorio.

“Tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país (...). No hay ningún demérito”, subrayó y no descartó usar cubrebocas.

Tras esta explicación, una periodista le preguntó directamente si dio negativo al Covid-19: “Sí”, respondió el mandatario.

Varios medios destacaron una foto compartida en redes sociales en la cual se ve al mandatario con cubrebocas, un recurso de protección que no había querido utilizar.

El objetivo central de la visita del presidente mexicano es celebrar la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 de julio.

Tema central

Cuestionado sobre la visita, el mandatario reiteró ayer que el T-MEC centrará la mayor parte de los temas a tratar en el encuentro y no dio mayores detalles sobre si se conversará sobre asuntos polémicos, como la crisis migratoria o el muro fronterizo.

AMLO destacó sobre todo la relación de “respeto”, “cooperación” y “amistad” entre los dos países.

López Obrador regresará a México mañana a “temprana hora”, según la agenda oficial dada a conocer por la Cancillería mexicana.

México alcanzó anoche los 268,008 casos de coronavirus y 32,014 defunciones, mientras que Estados Unidos, epicentro mundial de la pandemia, ha superado los 2.93 millones de casos confirmados y acumula poco más de 130,000 muertos.

ViajeAMLO utiliza cubrebocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja en el avión a EE.UU. con cubrebocas.

Escala en Atlanta

El presidente Andrés Manuel López Obrador partió ayer en la tarde hacia Washington, previa escala en Atlanta, para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, como parte de los eventos por el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Difunden la imagen

Previo al despegue del vuelo comercial que abordó el mandatario, reporteros y viajeros le tomaron fotografías y vídeos donde se observa que usa cubrebocas.

Primera ocasión

Es la primera ocasión en la que se ve al mandatario usar protección facial desde el inicio de la pandemia de Covid-19, pese que todos los días se presenta en su conferencia matutina.