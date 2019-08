AMLO: No pelearé con Trump

Dice que México duraría poco ante potencial bloqueo

VILLANUEVA (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el supuesto de que hubiese un bloqueo en la venta de combustibles provenientes de Estados Unidos, México duraría poco, ya que su gobierno compra alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolinas a ese país.

Después de un recorrido por el hospital rural de Villanueva, en Zacatecas, el mandatario recordó las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a productos mexicanos que se venden en Estados Unidos.

Ante ello, el presidente López Obrador aseguró que México hubiera respondido igual: con aranceles a productos estadounidenses.

“Imagínese, aplicando las mismas medidas, en una guerra comercial, si dependemos de alimentos. Saben que nos llevaron a una situación estos malos gobernantes y ahora dependemos de gasolinas. De los 800 mil barriles diarios que consumimos, compramos cerca de 600 mil barriles diarios de gasolina”, afirmó el tabasqueño.

Aunque reconoció que hay muy buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump, López Obrador dijo que sería una práctica injusta la imposición de aranceles.

“Pero en el supuesto de que hubiese un bloqueo y no nos vendieran gasolina, ¿cuánto tiempo duraría el país? Muy poco”, aseguró.

El Presidente dijo que afortunadamente su gobierno logró convencer a Trump de que los aranceles no son el camino, sino la cooperación para el desarrollo.

En entrevista al concluir el evento, el mandatario federal afirmó que “no nos vamos a enfrentar, no nos vamos a pelear con el presidente Trump, ni con el gobierno de Estados Unidos, queremos la cooperación para el desarrollo y queremos que se respete nuestra soberanía, como también nosotros vamos a respetar la soberanía de otros pueblos y de otros países. El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Lo anterior fue en respuesta a la amenaza del vecino país de descertificar a México por no cumplir su compromiso antidrogas.

Precisó también que a pesar de las amenazas su gobierno seguirá manteniendo una relación de respeto con Estados Unidos, buscando que haya respeto mutuo a nuestras soberanías.

Asimismo, respaldó la nota diplomática que envió el canciller Marcelo Ebrard al gobierno de Estados Unidos.

