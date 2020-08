AMLO pide a Carlos Loret de Mola que presente los vídeos ante la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al periodista yucateco Carlos Loret de Mola Álvarez que presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) los vídeos que ayer publicó en el portal Latinus, donde se observa a Pío, hermano del presidente, recibiendo dos paquetes de dinero en 2015.

"Esta revelación, estos vídeos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, Loret de Mola debe de presentar una denuncia para que se inicie la investigación que corresponda“, dijo el mandatario federal en Aguascalientes, donde realizó hoy su conferencia mañanera.

Los vídeos, según Carlos Loret de Mola, fueron tomados por David León y muestran dos ocasiones en ese año en que da 400 mil y luego un millón de pesos a Pío y le pide hacerle saber “al licenciado, que lo estamos apoyando".

También le podría interesar: "López Obrador declararía ante el MP por los vídeos que involucran a su hermano"

Sabía de los vídeos desde hace cinco días

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que supo de los vídeos donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo, desde hace cinco días por medio de David León quien le advirtió que serían difundidos.

El titular del Ejecutivo federal dijo que fue él quien sugirió a David León que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto.

"Yo sabía desde hace cinco días o seis. Me buscó David León en donde le advertía que iban a salir estos vídeos, y le dije que enfrentar la denuncia y que dijera la verdad". "Y ayer que salen los vídeos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí de qué también no aceptar el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos", dijo el mandatario.

En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

"Entonces con esto pues no podría él hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses“, agregó López Obrador.

Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

Tras darse a conocer los vídeos, León tuiteó que se trataba de recursos que él recolectaba entre conocidos y minutos después que no rendiría protesta ante un nuevo cargo en la Secretaría de Salud hasta que este tema no se resolviera.