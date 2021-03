AMLO pide a EE.UU. ''que no interfiera y no violente'' la política exterior de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, en su acostumbrada rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que México “no es colonia” de nadie, al cuestionar la visita a territorio mexicano de varios asesores del presidente de EE.UU., Joe Biden, para supervisar las acciones requeridas para frenar la ola migratoria.

"No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente y soberano", dijo López Obrador.