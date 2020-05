AMLO pide “último esfuerzo”

Fustiga a algunos periodistas que “están enojados”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al reanudarse las actividades en los “municipios de la esperanza”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población un “último esfuerzo” para mantenerse en casa y seguir las recomendaciones de sana distancia, pues, afirmó, ya falta poco para declarar que se logró domar la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo dijo que para llegar a lo que el gobierno federal llama “nueva normalidad” es necesario mantener la disciplina y no relajar la sana distancia.

“Ya falta muy poco. Yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia. Estoy a punto de declarar, todavía no porque tengo que actuar de manera precavida, que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara”.

La estrategia, añadió, “ha funcionado porque la población ha cumplido con las recomendaciones y dejó de movilizarse. Y debemos seguir así hasta que las autoridades de salud nos digan. Ahora ya pasamos a una fase intermedia, ya estamos en amarillo a punto de pasar a verde”, añadió.

En Palacio Nacional, indicó que ante la apertura de actividades en la industria automotriz se pedirá a las empresas que apliquen los mismos protocolos que en sus matrices en Estados Unidos, Japón y Europa.

“Atacan a mi gobierno”

El Presidente aseguró que no tiene confrontación con medios de comunicación, nacionales o extranjeros, sino que “son los medios los que atacan y tienen una compaña contra mi gobierno”, acusó. “Yo no tengo confrontación con los medios, son los medios, y no todos, los que atacan al gobierno, para decirlo así, de manera sencilla. Entonces, lo que hacemos nosotros es argumentar, replicar, aclarar las cosas”.

“Perdieron privilegios”

“En el caso de los medios, no de todos, desde luego, su comportamiento tiene que ver con los privilegios que tenían antes, sobre todo lo que recibían en publicidad, tanto las empresas periodísticas como periodistas.

“No todos, pero había periodistas que ganaban más de un millón de pesos mensuales. Entonces, como eso ya no es posible, pues están enojados, pero no hay que enojarse y sí hay que confrontar ideas”. No está mal, es parte de la democracia”, aseveró el mandatario.

En este sentido, dijo que empresarios impulsan una campaña de desprestigio a su gobierno y “ya como no les da el desinformar en la prensa de México, ahora han acudido a los periódicos de otras partes del mundo, periódicos famosos, “Wall Street Journal”, “New York Times”, “Washington Post”, “Financial Times”, “El País”, dijo.

