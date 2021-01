AMLO propone analizar el gasto que representan las plurinominales y el INE

Fortalecer la austeridad republicana en 2021, sugiere López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 2021 tiene que ser el año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, y afirmó que se debe de analizar la figura de los diputados plurinominales, además de señalar que se debe de reducir el gasto que ahí se genera.

En su primera conferencia matutino de este año, el titular del Ejecutivo federal señaló que se tiene que reducir más el gasto en el gobierno y que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno.

Plurinominales, a análisis

“Acerca de los legisladores y diputados plurinominales, pues eso tiene que analizarse. Yo soy partidario de que se reduzca el gasto del Gobierno, porque aún con la austeridad republicana todavía hay mucho gasto superfluo en el gobierno", señaló el mandatario.

"Hace falta reducir más el gasto en el gobierno, que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, porque si hay menos aparatos burocráticos se liberan fondos para el desarrollo, para educación, para la salud, para el bienestar del pueblo“, dijo.

Recursos para el INE

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que en los gastos electorales tiene que haber una reducción, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los organismos electorales que más presupuesto consume en el mundo.

“¿Qué hacer con los gastos electorales? Lo mismo, tiene que haber una reducción, pero eso corresponde a los partidos, no es posible que se reciba tanto dinero en el INE, muchísimo, es de los organismos electorales que más dinero consume en el mundo y el sistema también de representación proporcional, buscar disminuir gastos en todo", dijo López Obrador.

Y agregó, "No puede haber gobierno pobre con pueblo pobre. Entonces este año tiene que ser un año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno".