Anuncia López Obrador nuevo Examen Nacional de Residencias Médicas

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno heredó un déficit de médicos especialistas, y anunció que este sábado se aplicará el nuevo Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM), con lo que se prevé que pueda ampliarse el número de especialistas que requiere el país, y detalló para este objetivo se contará con un presupuesto inicial de 3 mil millones de pesos.

El titular del Ejecutivo federal dijo que la falta de médicos y especialistas es otro de los saldos negativos que dejó la política neoliberal, y señaló que en sexenios pasados no les importó fortalecer el sistema de salud pública, lo que ocasionó un déficit en los especialistas que México requiere.

"Como se dijo desde el principio del gobierno, se heredó un déficit de especialistas, médicos, médicos especialistas, fue otro de los saldos negativos de la política neoliberal. Nos dejaron sin médicos, y sin especialistas, porque no les importó realmente el fortalecer el sistema de salud pública. Se empeñaron en la privatización de la educación, y se rechazaron a muchos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad las universidades no tenían cupo porque no tenían presupuesto", aseguró López Obrador.