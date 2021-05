‘’¡Ay nanita!’’, dice AMLO

Se burla de un reto que le lanzó el “Jefe” Diego

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— “¡Ay nanita!”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el panista Diego Fernández de Cevallos, lo emplazó a recibirlo en Palacio Nacional para hacer una réplica a los señalamientos que AMLO le hizo por litigar contra el gobierno.

“Es muy sencillo, que aclare si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, si es cierto o no, como sostienen los abogados, qué ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando al gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso”, comentó AMLO.

“Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reviró a “El Jefe Diego” a que diga si es cierto o no que utilizó sus influencias “y por último que diga de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto, nada más eso”.

El presidente López Obrador señaló que para qué van a estar hablando si son públicas y notorias las diferencias con el político panista. Señaló que si Fernández de Cevallos sostiene que los señalamientos que hizo son falsos está en todo su derecho de denunciarlo ante las autoridades. “Pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas”, subrayó.

En una carta dirigida al mandatario, Fernández de Cevallos advirtió que de no darle la oportunidad de defenderse, López Obrador quedaría como “un difamador cobarde que denigra a México en la Presidencia”.

En otro asunto, el presidente López Obrador adelantó que la próxima semana interpondrá una denuncia contra Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, por recibir viáticos millonarios del empresario Alonso Ancira en 2014.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que dará a conocer las pruebas contra Moreira y después presentará la denuncia.

“Fíjese que en el caso de Rubén Moreira me enteré hace cuatro o cinco días; pero usted tiene razón (dijo a un reportero), debo de denunciarlo y lo voy a hacer, primero voy a presentar aquí las pruebas y luego voy a presentar la denuncia”, manifestó el presidente.

“Es que no lo sabía, me entregaron los documentos hasta hace como cuatro o cinco días, entonces para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político, esto fue en 2014, ya no sé si era gobernador o candidato, Rubén Moreira”, agregó.

El mandatario federal recordó que Altos Hornos de México (Ahmsa) era una empresa del “pueblo de México”, pero que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari “la privatizó”.

Legado Tenochtitlan

López Obrador y Dilma Roussef reivindican el legado de la gran Tenochtitlan.

Fecha cuestionada

El presidente y la exmandataria brasileña reivindicaron el legado cultural de la capital mexica de Mexico-Tenochtitlan, actual Ciudad de México, al celebrar los 700 años de su fundación, una fecha cuestionada por los historiadores.

Proverbio nahua

“Mientras exista el mundo, no acabará la gloria ni la fama de Mexico-Tenochtitlan”, manifestó López Obrador al parafrasear un viejo proverbio nahua, cultura asentada desde hace siglos en el Valle de México.

Templo Mayor

El presidente se expresó así durante un acto celebrado en el Templo Mayor, antiguo recinto ceremonial de Tenochtitlan.