Buscan freno a ataques al personal de la salud

MÉXICO (Notimex y EFE).— La jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fabiana Zepeda Arias, abrió una cuenta de Twitter dedicada a frenar las agresiones contra todo el personal de salud.

“Ahora que tengo su atención: esta cuenta será un espacio dedicado a frenar las agresiones contra mis compañeros y todo el personal de salud”, escribió en su primer mensaje publicado en la cuenta @jefafabiana, la cual alcanzó más de ocho mil seguidores.

“Hoy más que nunca es necesario sumar esfuerzos y apoyar en todo lo que sea bueno para mi querido IMSS y mi país”, agregó en el texto, que ha alcanzado 15 mil “me gusta” y cuatro mil compartidos.

En días pasados, Fabiana Zepeda informó que se tenían registradas 21 agresiones a personal de salud en Ciudad de México, el Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.

“Quiero hablarle a la población, a todas esas personas que creen en nosotros: muchas gracias; y aquellas personas que han tenido ideas o han agredido, invitarlos a que se limiten en esas agresiones, nosotros podemos salvar sus vidas, ayúdenos a cuidarlos”, mencionó la funcionaria.

Los médicos y enfermeros que atienden a pacientes con Covid-19 utilizan una ropa especial, por lo que las agresiones a este personal cuando portan sus uniformes no tiene sentido debido a que no representan un foco de infección, enfatizó.

Por otra parte, representantes de la ONU en México se deshicieron ayer en elogios a las medidas de distanciamiento social del país y restaron importancia a la subestimación de casos de Covid-19 confirmados, aunque mostraron preocupación por los numerosos ataques registrados contra el personal médico.

A pesar de que México aplica una cuarentena más laxa que muchos países de la región, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Antonio Molpeceres, resaltó su apoyo a la política de quedarse en casa aplicada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Concordamos plenamente y queremos apoyar las medidas propuestas por las autoridades nacionales para afrontar este desafío mundial que vivimos todos. Las medidas que se están tomando concuerdan plenamente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, expresó Molpeceres en conferencia de prensa.

Cuestionado por los periodistas, se rehusó a recomendar a México un confinamiento más duro y se limitó a afirmar que “en la medida que se pueda realizar” la cuarentena ayudará a superar la pandemia.

El gobierno mexicano prohibió las actividades económicas no esenciales y exhortó a la población a quedarse en casa hasta el 30 de mayo, si bien no ha concretado sanciones para las empresas que lo incumplen y la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres que viven al día.

Las autoridades consideran que el país ya ha entrado en la fase de máxima expansión de la enfermedad.

Cifras oficiales

El subregistro de casos de coronavirus en México fue abordado ayer de nuevo.

Miles más

Autoridades sanitarias estiman que el número de contagios del país es hasta nueve veces mayor que las cifras oficiales, por lo que ascendería a los 85,500 casos.

Conscientes en la OPS

"Estamos conscientes de que hay una subnotificación de casos positivos en el país", admitió Jean-Marc Gabastou, encargado de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Atribuyó este fenómeno al tiempo que se requiere para aplicar pruebas de calidad y a la falta de notificación de laboratorios privados

