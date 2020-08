Califica de ''atraco'' contrato a planta

AMLO señala a la administración de Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un atraco” el contrato que el gobierno de Felipe Calderón firmó con la empresa brasileña Odebrecht para vender gas para su planta de Etileno XXI, debido a que se obligó a Pemex a vender el combustible 30% debajo de su precio de mercado e imponer multas que al día de hoy suman 5 mil millones de pesos, sanciones que, dijo, ordenó no pagar.

“Es muy importante atender lo que está sucediendo en los puertos, sin violar la ley, es decir, en el marco del Estado de Derecho, pero revisar contratos leoninos. Todo esto que hicieron con Odebrecht, Etileno XXI, pues un contrato todo legal, entre comillas, nada más que un gran negocio para particulares, mal negocio para la nación, vender gas 30% abajo del precio mercado a la empresa, gas metano para hacer polietilenos, 30% abajo”, señaló el mandatario.

López Obrador agregó: “Pero no solo eso, también se le subsidia el transporte del gas y como Pemex no tiene gas —por eso no debieron firmar ese convenio— pues Pemex tiene que comprar el gas; y cuando no alcanza a entregar todo el gas, tiene que pagar multas. Desde que está ese contrato han pagado de multas como 2 mil 500 millones, y a partir de que me informaron, di la orden de que no se sigan pagando las multas, pero quieren cobrar 2 mil 500 millones de pesos más de multa, 5 mil millones de multas (en total)”, dijo.

Ayer, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que este contrato fue “un atraco”, por lo que su gobierno analiza la revisión de contratos que se entregaron en sexenios pasados, como el caso de la concesión por un siglo del puerto de Veracruz.

“¿Qué era eso? Un atraco. Entonces, por eso lo de la revisión de las concesiones, en el caso del puerto (de Veracruz) y otras, pero en el marco de la legalidad”, agregó el Presidente.