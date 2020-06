Calles y avenidas en seis estados del país llevan el nombre del Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- En una revisión a los registros de calles del país se encontró que en al menos seis entidades —Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz— llevan el nombre del Jefe del Ejecutivo federal, a pesar de que él ha declarado que no desea que ninguna lleve su nombre.

A casi dos años de su victoria electoral, cuando llegó a la Presidencia de la República, calles, colonias, callejones, incluso avenidas son algunos de los espacios urbanos que en México llevan el nombre o el apellido de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 2 de octubre, López Obrador anunció que cuando termine su periodo al frente de la Presidencia se retirará de la política y que no quiere que le pongan su nombre a calles o se instalen estatuas de él en el país.

“Si el pueblo quiere que termine mi periodo presidencial en 2024, quiero estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme, y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas ni siquiera de mi partido, me retiro por completo. También no quiero nada que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan nombres a calles o estatuas u homenajes, nada de eso“, dijo.

"Nos ayudó con pipas de agua"

En las faldas del cerro Tezontitla, en la alcaldía Xochimilco, un letrero de madera viejo indica que se está en la calle López Obrador, la cual fue fundada a inicios de 2000 y desde hace 10 años que lleva el apellido del Mandatario federal por los programas sociales que impulsó cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y por apoyos que dio a los habitantes de esta calle.

La calle López Obrador, la cual se encuentra sin pavimentar, mantiene un paisaje rural, en el que docenas de borregos pastorean en los terrenos donde se siembra maíz, nopal, y unos árboles de aguacate, durazno y nísperos acompañan la postal.

Don Eluterio Guadalupe Morales, fundador de la calle, recuerda que en 2003 una comisión de pobladores se reunió y decidió acudir a las oficinas del entonces Gobierno del Distrito Federal para solicitarle al gobernante en funciones su ayuda para que pipas pudieran subir a su calle para que les surtiera agua.

Tras la exitosa reunión, los pobladores de la calle decidieron nombrar, por acuerdo de asamblea, a esa arteria López Obrador.

Avenida en el Estado de México

A 40 kilómetros de ahí, en San Vicente Chicoloapan de Juárez, en Chimalhuacán, Estado de México, se localiza otro espacio público que lleva el nombre del Titular del Ejecutivo federal: una avenida.

En tierras de la organización priista Antorcha Campesina se encuentra la avenida Andrés Manuel López Obrador, nombre que desde hace un par de años le dieron los habitantes de esta zona de terrenos que fueron invadidos desde la década de los 90.

Al buscar para conocer el origen del nombre de la avenida, Guadalupe Torres señala que no hay rastro bien definido de cómo y cuándo se decidió ponérselo a ese lugar, pero que así le comenzaron a decir algunas personas.

“Aquí cada quien le dice como quiere, unos le dicen avenida López Obrador, otros Camino al Cerrito, o también Camino Real, cada quien le dice como quiere“, comentó.

También en otros cuatro estados. Como en la Ciudad de México y en el Estado de México, en el municipio de Arcelia, Guerrero, hay una colonia que lleva el nombre del Presidente, así como en su estado natal, en Paraíso, Tabasco, en un callejón donde no cabe ni un automóvil, el cual adoptó el nombre completo del Presidente.

En la comunidad San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, una calle de 200 metros lleva el nombre López Obrador, al igual que en La Concepción, Veracruz.- (Por Pedro Villa y Caña y Alberto Morales).