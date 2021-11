Celebran recolección de firmas en papel para revocación del mandato

Morena celebra decisión del Tepjf sobre recolección de firmas para revocación del mandato presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- Los senadores de Morena celebraron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) aceptar la recolección de firmas tanto en papel como en formato digital para solicitar que se realice una consulta sobre la revocación del mandato del presidente de la República.

La #SalaSuperior del #TEPJF resolvió 11 impugnaciones relativas a los lineamientos para la Revocación de Mandato.



Te contamos cómo resolvieron las y los magistrados.



[📰Ingresa al boletín a través del siguiente enlace: https://t.co/FLd8syrUR2] pic.twitter.com/xFzQrDXlRp — TEPJF (@TEPJF_informa) November 2, 2021

Por su parte, César Cravioto Romero, vocero de Morena en la cámara alta, destacó que el TEPJF “le enmendó la plana al INE, que no quería respetar la ley. Era muy clara la ley que aprobamos en el Senado y después en la Cámara de Diputados, y no había ninguna razón por la cual no acatarla".

A través de su cuenta de la red social Twitter, el senador Cravioto Romero escribió, "Una vez más la oposición pierde frente al pueblo de México. Gracias a la lucha de los senadores de #Morena y del partido, logramos que la recaudación de firmas en papel sea posible en cualquier parte del país".

El senador capitalino destacó que al final de cuentas, se permitirá que los ciudadanos elijan el formato que más les convenga.

“Que bueno que se hizo, y ahora ya se pueden recabar firmas a través de papel o a través de la aplicación. Ahora se tienen las dos opciones“, celebró.

Cravioto Romero recordó que el INE quería que la recolección de firmas fuera solo a través de la aplicación, con la excepción de 204 municipios de extrema marginación, con lo que discriminaba a gran parte de la población.

“Que bueno que el TEPJF nos dio la razón. Fue una lucha de los senadores de Morena y una lucha del partido, y se ganó“, subrayó.