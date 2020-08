Claudia Sheinbaum defiende la reapertura comercial en Ciudad de México

No es una ocurrencia, es trabajo científico, asegura la jefa de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aumento de la reapertura de actividades económicas en la capital -que por séptima semana se mantendrá en color naranja- se analizó de manera científica y se llevará a cabo con medidas muy estrictas de prevención.

Trabajo científico

"Está trabajado de manera científica, no es una ocurrencia, es un trabajo cotidiano. No se abre así nada más, se abre con medidas sanitarias estrictas tanto los cines, las albercas, los museos. Tiene que haber filtros sanitarios, uso de cubrebocas, en fin, son medidas sanitarias, pero al mismo tiempo nos permiten que no se pierdan más empleos en todos estos sectores económicos", dijo.

Expuso que la tendencia general en hospitalizaciones es hacia la disminución del número de personas que están ocupando camas.

Comentó que al mismo tiempo que se fortalecen las medidas para la reapertura se les da seguimiento, y si hubiera necesidad en algún momento de disminuir estas actividades, pues se tomará en cuenta; sin embargo, confío que la gente seguirá acatando las disposiciones.

Próximas reaperturas

A partir de la próxima semana reabrirán albercas, museos y cines con un aforo de 30%, y mil 544 bares, cantinas, antros y salones de fiestas podrán cambiar su giro para brindar servicio como restaurantes o fondas.

Casos en CDMX

De acuerdo con el reporte diario de casos Covid-19, para el 7 de agosto en la Ciudad de México hay un acumulado de 78,898 casos confirmados y 9,309 decesos.

Siguen en las calles