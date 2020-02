Confirman dos caso de coronavirus covid-19 en México

Esta mañana, el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la secretaría de Salud, informó que se ha confirmado un caso de coronavirus en México.

Durante la conferencia de prensa cotidiana que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en Ciudad de México, el subsecretario explicó que existe un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmado con coronavirus covid-19.

"Se trata de un individuo joven, que tiene una enfermedad leve, se encuentra en condiciones estables, por lo tanto, es de bajo riesgo".

Se localizó también a sus contactos primarios, que son sus familiares, todos están aislados en el mismo instituto de Enfermedades Respiratorias, aseguró el subsecretario.

López-Gatell dijo que existe un segundo caso de covid-19 en Sinaloa, un individuo de 41 años que se encuentra aislado en un hotel. Este caso fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa y las pruebas se confirmarán en el trascurso del día por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (Indre).

Existen dos casos más de personas que se encuentran asintomáticos, uno en el Estado de México y otro en Ciudad de México, por protocolo de contactos estarán en observación.

Todos estos casos, al parecer, están relacionados con una persona de nacionalidad mexicana que se encuentra en Bérgamo, Italia, que es el sitio donde estuvieron en la tercera semana de febrero y donde muy probablemente ocurrieron los contagios, dijo en subsecretario.

El mexicano que se encuentra en Italia también tiene síntomas y por lo tanto se considera un caso más, pero el paciente se quedará ahí.

López-Gatell hizo un llamado a la población para estar enterados de que la enfermedad existe en el país, que no es una enfermedad grave, que son casos leves y que en personas que no tengan enfermedades crónicas no será grave.

“Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90 por ciento, son enfermedades con síntomas leves, como catarro“, señaló el funcionario de la Secretaría de Salud.

Existían otros tres casos sospechosos que estaban en estudio y fueron descartados, uno en Oaxaca, otro en Guanajuato y otro en Hidalgo.

Queda pendiente un caso en Baja California, que aún están en estudio.

Por otra parte, también el subsecretario también confirmó que los dos casos sospechosos en un crucero atracado en Cozumel fueron descartados, por el contrario, se confirmó que ambas personas padece influenza, por lo tanto, el caso quedó cerrado y las personas del crucero podrán descender de la embarcación hoy mismo.

Síguenos en Google Noticias