Sener impugna la decisión de parar reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de Energía (Sener) impugnó ayer el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que el gobierno federal promulgó la semana pasada para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las extranjeras y de energías renovables.

Como muestran los expedientes 118/2021 y 119/2021, la Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

Estas son las primeras impugnaciones del gobierno contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de marzo pasado.

La reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y, al último, las de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Pero las impugnaciones solo aplican para las primeras dos de casi 30 suspensiones provisionales que han otorgado los jueces Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, este último titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

Las suspensiones provisionales responden a juicios de amparo promovidos por empresas afectadas, pero los jueces pueden otorgar suspensiones definitivas que implicarían frenar la reforma mientras el Poder Judicial decide de fondo sobre su constitucionalidad.

Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si determinan que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo aceptar que dañen la Hacienda Pública: @lopezobrador_ pic.twitter.com/wHXwM4sGlB