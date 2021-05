Crece el lío del Metro

Cae popularidad de Sheinbaum y piden su renuncia

CIUDAD DE MÉXICO, (EFE y El Universal).— La aprobación de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se desplomó 22 puntos, luego que el lunes 3 de mayo en la noche cedió una viga de un puente elevado de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco, y dos vagones con pasajeros cayeron y quedaron encallados en forma de “V”, con saldo de 26 muertos y más de 80 heridos, reveló ayer miércoles una encuesta del periódico El Financiero.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación ciudadana de Claudia Sheinbaum, una de las favoritas a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó del 71% en abril al 49% en mayo; la desaprobación subió del 26 al 49%.

A pesar del desplome de la popularidad de la funcionaria, el 45% de los encuestados considera que el principal responsable del accidente es el canciller Marcelo Ebrard, quien era alcalde de la capital cuando se inauguró la línea en 2012.

El 21% apunta como responsable a Miguel Ángel Mancera, sucesor de Ebrard de 2012 a 2018; el 14% a Claudia Sheinbaum, 13% no sabe y 7%, “a otro”.

El 47% de los encuestados considera que Claudia Sheinbaum actuó mal o muy mal tras el accidente; el 29% cree que lo hizo bien o muy bien, y el 22% opina que ni bien ni mal. Asimismo, el 60% prevé que la tragedia quedará impune, 33% opina que habrá castigo a los responsables y 7% no lo sabe.

Sobre el estado del metro, con casi 5 millones de usuarios al día, el 81% dice que el mantenimiento es malo o muy malo, y solo el 6%, que es bueno o muy bueno.

Además, el 76% critica que la condición de sus instalaciones es mala o muy mala, mientras el 10% la considera buena o muy buena.

La llamada Línea Dorada estuvo rodeada de polémica desde el principio, puesto que costó más de lo previsto, su servicio tuvo que suspenderse entre 2014 y 2015 por numerosas fallas y vecinos habían denunciado daños en la estructura tras el terremoto de 2017.

Después de la tragedia, la alcaldesa encargó a la compañía noruega DNV una investigación sobre las causas del accidente y al Colegio de Ingenieros Civiles de México una revisión exhaustiva del estado de la Línea 12 y de otras líneas del Metro.

El 82.7 % de los mexicanos considera que la tragedia del metro fue por una “negligencia” de las autoridades, revela a su vez un sondeo que la firma Gabinete de Comunicación Estratégica hizo por teléfono a 600 adultos de Ciudad de México entre el 7 y el 8 de mayo, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%.

Ayer mismo, a menos de un mes de las elecciones de diputados federales del 6 de junio, en el Senado Morena anunció un punto de acuerdo para pedir el desafuero de Mancera, senador del PRD, y el PAN solicitó la renuncia de Claudia y de Ebrard, por el colapso del Metro.

En respuesta, ella dijo: “Aquí no debe ni politizarse ni hacerse electoral este trágico incidente de la Línea 12 del Metro.

“Lo que sí debe solicitarse y nosotros estamos comprometidos con ello y por eso esta contratación de esta empresa internacional y sabemos que la Fiscalía General de Justicia va a hacer un trabajo sustentado en la evidencia científica, sustentado en la técnica, para conocer las causas y la causa raíz de este trágico incidente. Es el compromiso con la verdad y la justicia”, afirmó.

En dado caso que en el Congreso y en el Senado se busque hacer un comité para investigar el caso, “les corresponderá a ellos”.

No obstante, aseguró que el gobierno capitalino realizará una investigación justa, transparente, que se llegue a la verdad y que, en todo caso, en su momento, se sancione a los responsables. “Siempre nosotros estamos comprometidos con la justicia y con la verdad, por encima de todo, ése es, como lo hemos hecho en nuestra vida y como servidores públicos, y en este caso es igual”.

Por su parte, Mancera replicó: “Veo una efervescencia política. No voy a meterme... por eso hoy no he señalado ningún nombre, ni he señalado ninguna culpa de nadie porque no me corresponde”.

Además, Mancera reiteró que esperará al resultado que arrojen los peritajes que se hagan en la Línea Dorada.

Senado El caso del Metro

En la sesión de la Comisión Permanente del Senado ocurrió ayer lo siguiente:

Llamado

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pidió no utilizar la tribuna para el linchamiento por el colapso de la Línea 12 del Metro.

El PAN

Legisladores panistas exigieron que el canciller Marcelo Ebrard y la alcaldesa Claudia Sheinbaum renuncien para permitir una investigación transparente.

Morena

La bancada de Morena, que tiene mayoría, insistió en responsabilizar al hoy senador Miguel Mancera.