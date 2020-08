Denuncia ante el INE por dinero a Morena

El PAN y el PRD ven anomalías en el financiamiento

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Partidos de oposición denunciaron ayer martes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador por los vídeos que lo muestran mientras recibe dinero del exfuncionario David León.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a Pío López Obrador de una “clara violación” de la normativa de fiscalización electoral por no reportar el dinero que obtuvo de León, excoordinador del Comité Nacional de Protección Civil (CNPC).

“Deben presentar informes al INE respecto al origen y uso de los recursos. Sin embargo, en los vídeos se observa la entrega y recepción de dinero en efectivo y se menciona que hay cantidades de dinero que se entregan continuamente y no se identifica quiénes son los aportantes”, aseveró la denuncia. Los legisladores del PAN se refirieron a dos vídeos y un audio presuntamente del 2015 que la semana pasada difundió el sitio Latinus que exhiben a Pío y León mientras cuentan dinero y apuntan en un cuaderno al que llaman “la biblia”.

Los panistas señalaron que el presidente aceptó que eran “aportaciones” para el movimiento cuando su partido, Morena, fundado en 2014, compitió por primera vez en las elecciones legislativas.

También apuntaron a un tuit de León, quien aceptó que el material tiene cinco años de antigüedad, cuando él “apoyaba al movimiento” al “recolectar recursos entre conocidos” para asambleas y otras actividades mientras era asesor del gobierno de Chiapas, gobernado por Morena desde 2018.

A la denuncia del PAN se suma la del PRD, que aseguró ante el INE que los tres políticos cayeron en “actos de corrupción” para el “financiamiento privado” de Morena y lo destinaron a la campaña electoral de 2018.

“Somos el partido que ha denunciado los vídeos del hermano del presidente de la República porque finalmente el financiamiento ilegal de las campañas es algo que se debe terminar, que rompe los equilibrios democráticos”, expresó este día Ángel Ávila, secretario general del PRD.

Además de estas denuncias electorales ambos partidos exigieron a la FGR una investigación penal del dinero recibido.

AMLO Declaración

Previo a la denuncia ante el INE, el presidente AMLO dijo que está dispuesto a declarar.

Si lo convocan

“Estoy dispuesto a participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano, claro que voy si me convoca la Fiscalía”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina de ayer.

”Voy y aprovecho”

“Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme; de la calumnia he salido ileso y también voy a hablar de los que me acusan, aprovecho para aportar pruebas, para que quede claro”, dijo.