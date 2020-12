Desaparecerá una oficina

“Quieren ayudar, pero sin cargos”, dice el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya no se va a tener la Oficina de la Presidencia, tras la salida de Alfonso Romo.

En su conferencia mañanera de ayer, expresó: “Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”, dijo.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo, nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado”, agregó.

AMLO dijo que hay muchos ciudadanos y empresarios a los que ha invitado a participar porque simpatizan con su movimiento, “pero ellos quieren ayudar de otra manera, sin cargos, porque actúan con libertad e independencia”.

Acerca de Romo Garza indicó que fue el primero de los empresarios en adherirse a su movimiento a pesar de las críticas de “su gremio” que lo veía con malos ojos.

En la Oficina de la Presidencia también trabaja Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores, responsable de la elaboración de proyectos y asesoría a la Presidencia de la República para la toma de decisiones.

Además, César Yáñez Centeno, coordinador general de política y gobierno. Atiende las relaciones con los sectores públicos; procura la comunicación con dependencias y áreas de la administración pública. Tiene a su cargo el área de Atención Ciudadana.

También Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República.

Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente, responsable de la agenda presidencial.

Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Cultural de México.

Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo. Coordina a los delegados estatales y regionales del gobierno federal. Ejecuta los programas de desarrollo económico-social.