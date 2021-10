El decálogo del gobierno de AMLO para jugar Nintendo

Durante la conferencia del presidente López Obrador fue presentado un decálogo para le seguridad de los juegos en línea

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue dedicó al tema de la seguridad en el país.

El presidente López Obrador señaló el riesgo de los juegos electrónicos, que considera muy violento y que afecta y daña.

El mandatario dijo que como Gobierno, "tenemos la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad", e insistió en que "hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos que están diseñados para entretenerlos pero no necesariamente son buenos los contenidos".

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que el "internet es un espacio donde la simulación y el anonimato permiten a los delincuentes engañar y utilizar las tecnologías para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad, principalmente, de nuestras niñas, niños y adolescentes".

La funcionaria agregó que "la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología y hoy el riesgo no está sólo en las redes sociales sino en los juegos en línea".

"Esta realidad representa un nuevo reto en materia de seguridad por ello, desde el Gobierno federal, hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno, familia y sociedad", indicó la secretaria de Seguridad.

Decálogo de seguridad para juegos en línea

1.- No jugar ni chatear con desconocidos.

2.- Establecer horarios de juego.

3.- No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar.

4.- No proporcionar datos personales, ni telefónicos, ni bancarios.

5.- No usar micrófono ni cámara.

6.- No compartir ubicación.

7.- Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas.

8.- Mantener la configuración de seguridad en los dispositivos, el llamado ‘control parental’.

9.- En caso de menores de edad, jugar bajo la supervisión de los adultos.

10.- Si se detectan estas conductas de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes se puede reportar al 088.

La delincuencia en México

En la conferencia, el Gobierno federal reportó que se registraron 2,770 homicidios en el mes de septiembre, un aumento anual de 1.06 % frente al mismo mes del año anterior.

El caso Free Fire

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó el caso llamado Free Fire, que trata de un engaño contra tres niños de Oaxaca, que jugaban videojuegos en línea con su teléfono móvil y fueron víctimas de un secuestro.

El funcionario advirtió de que los criminales usan estos juegos para empezar un “proceso de comunicación, de persuasión y de reclutamiento” para el crimen.

“Este caso fue en un videojuego celular, pero también esto se hace a través de las consolas PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, hay juegos donde también desde el anonimato sujetos se hacen en relación a través de internet“, manifestó Mejía.

El subsecretario señaló en particular los presuntos riesgos de juegos como “Grand Theft Auto“, “Call of Duty“, “Gears of War” y “Fortnite.”