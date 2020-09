CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes, durante su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que elementos del Ejército hayan tomado la Catedral Metropolitana con motivo de la celebración de la Independencia y aseguró que esto es una mentira "un poco exagerada, eso sí calienta".

El titular del Ejecutivo federal indicó que esto fue difundido por el periodista Pedro Ferriz de Con y por Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA), y señaló que ambos son sus adversarios y que mienten.

"Aprovecho para decir que no es cierto que se haya tomado la Catedral por el Ejército, esto que difundió creo que Pedro Ferriz y otro señor que es del movimiento de los carros, (Gilberto) Lozano, que el Ejército había tomado la Catedral, imagínese eso, pues no es cierto", dijo López Obrador.

El mandatario agregó, "Por favor no crean todo lo que dicen estos personajes que son nuestros adversarios, que tienen todo el derecho de expresarse, manifestarse, criticarnos, cuestionarnos, pero por lo general mienten, entonces, porque es un asunto político, tienen diferencias con nosotros, el señor Ferriz el señor Lozano tienen diferencias con nosotros, están en contra de nosotros, eso no es ningún pecado, tampoco es ilegal, es parte de la democracia".

El presidente aseguró que su gobierno es respetuoso de todas las religiones y de las libertades, “que no somos autoritarios, no somos conservadores y el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, corrupción, autoritarismo, entonces no somos iguales, ellos piensan que se debe usar la fuerza y son partidarios de la mano dura".

"Imagínense el Ejército toma la Catedral, está un poco exagerada, no, eso sí calienta, muy fuerte, esas mentiras no, esos engaños no; en buena lid se tiene que dar la confrontación política, las diferencias que tenemos", dijo.

Ayer domingo, el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión de la Arquidiócesis de México, indicó que durante muchos años el Ejército ha tenido un acercamiento con la Catedral los días previos al Grito por seguridad de los presentes al evento, así como del Presidente. Además de controlar el uso de la pólvora que se usa en los juegos pirotécnicos.

Agregó, que entre la Catedral y el Ejército han tenido una buena relación, de hecho, indicó que son miembros del Ejército quienes suben al campanario a tocar las campanas, luego de que el Presidente da el grito.

El prelado indicó que la confusión se debió a una falla en la comunicación de los organizadores, pero que no hay de qué preocuparse, pues siempre se ha tenido buena coordinación entre las autoridades locales como federales.