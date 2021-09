El IMSS aclara, la esposa del Dr. Tornell es brigadista voluntaria

Sobre el "supuesto uso indebido" de un helicóptero en Chiapas, el IMSS asegura que la esposa del funcionario es brigadista voluntaria

MÉRIDA, Yucatán.— Después de darse a conocer que, el domingo pasado, Iván Tornell Castillo, médico del programa IMSS-Bienestar y coordinador de traslados en el Plan de Refuerzo de la Vacunación contra Covid en Chiapas, invitó a su esposa Elvira Martí para realizar el traslado de vacunas, y que en el trayecto se dirigieron al Cañón del Sumidero para dar un tour, el funcionario fue separado de su puesto y este martes, el instituto emitió un comunicado oficial al respecto, que a continuación se reproduce íntegro.

Tarjeta informativa

Ante la denuncia pública del supuesto uso indebido de una aeronave oficial del Gobierno de Chiapas con fines recreativos, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas precisa:

• Que el domingo 26 de septiembre de 2021 a las 11:40 am se realizó un traslado oficial de vacunas contra la Covid-19 (10 mil dosis de Aztra Zeneca) con destino a Bochil y Pichucalco en un helicóptero de Protección Civil.

• Que la tripulación del helicóptero con matrícula XC-LLO se integró por el piloto de Protección Civil, Miguel Aguilar, y su copiloto. Además del Dr. Iván Tornell, comisionado para el traslado de la vacuna, y su esposa la voluntaria Elvia “N”.

• Que la ciudadana Elvia “N” no guarda relación laboral con el IMSS; no obstante, desde el inicio del Plan de Refuerzo de la Vacunación contra Covid-19 en el estado ha brindado, como muchas otras chiapanecas y chiapanecos, servicio voluntario como brigadista y promotora de la vacunación. Derivado del señalamiento se ha determinado que ella ya no participe en los traslados aéreos del inmunizante.

• Que las imágenes de la ciudadana Elvia “N” corresponden a un traslado del biológico, mismo que siguió la ruta establecida y autorizada por las autoridades aeronáuticas correspondientes y que jamás el uso de las aeronaves ha estado en manos de personal del Instituto.

• Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de esta Representación y la Coordinación de la Brigada Especial Correcaminos, ha decidido reasignar la tarea de distribución de la vacuna. El Dr. Iván Tornell Castillo continuará en sus labores habituales.

• Que la representación del IMSS en Chiapas procederá a una investigación laboral a fin de deslindar posibles responsabilidades.

• Que la Oficina de Representación del IMSS en Chiapas anuncia que en lo sucesivo se usarán para el traslado de la vacuna exclusivamente vehículos y aeronaves de las fuerzas armadas.