CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su acostumbrada rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió de nuevo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y señaló que nombrar a las empresas que financian a la organización con donativos es una forma de promover la transparencia y la legalidad.

"Se está transparentando este asunto, ellos alegan de que no podía dar a conocer los nombres de los patrocinadores de esta organización, pero esta organización presumía de que buscaba la transparencia, entonces hay un doble discurso, ahora dicen que nosotros incurrimos en una infracción, que cometimos un error al dar a conocer aquí quienes están financiando a esa organización", señaló el mandatario.

Y añadió, “El que nada debe, nada teme, que no comiencen a decir que es censura, nos están atemorizando, no, no, es transparencia, es legalidad, que es decir no a la corrupción".

El titular del Ejecutivo federal indicó que es una contradicción el que MCCI promueva la transparencia y no den a conocer el nombre de quién los financia.

"Primero, pues es una investigación periodística y segundo este es un asunto de forma, de fondo. La transparencia es una regla de oro de la democracia, ¿y cómo ellos si exigen trasparentar todo y no trasparentan cómo es que se están financiados? es una contradicción, es muy propio del conservadurismo. Es la hipocresía la verdadera doctrina de los conservadores".

En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que no se perseguirá a nadie y que no habrá censura, pero señaló que lo único es que no se permitirá la corrupción, pues señaló que para deducir impuestos se entregaba dinero a estas organizaciones.“Presumían estos empresarios con sombrero ajeno, con dinero del pueblo, así es de claro“, señaló.El presidente López Obrador acusó que estas organizaciones en el fondo su función es defender al régimen de corrupción y de privilegios que imperaba, “a eso se dedicaban y por eso ahora se lanzan en contra de nosotros.”