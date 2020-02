Empresarios de EE.UU. invertirán en México, asegura López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los integrantes de la iniciativa privada se comprometieron a invertir en México, pues tienen confianza en la actual administración, señaló lo anterior, después de reunirse con inversionistas de EE.UU.

Durante su habitual conferencia de prensa, el mandatario detalló el encuentro que tuvo con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas, y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

“La reunión de ayer se llevó a cabo en un ambiente de confianza hacia el Gobierno de México, saben muy bien -porque tienen información- qué hay finanzas sanas, que se tiene un auténtico Estado de derecho, que no hay empresas predilectas, que se respeta el marco legal, antes había desconfianza, ahora ya no", dijo el Presidente.

“Ya saben de que son reglas claras, ya saben de que están garantizadas sus inversiones, ya saben que no hay corrupción, que hay piso parejo para todas las empresas, que no hay empresas favoritas que lo acaparan todo”, refirió el mandatario federal.- (Por Luis A. Méndez).

