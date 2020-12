Mensaje por el segundo aniversario del inicio de su Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, durante la ceremonia con motivo del segundo aniversario del inicio de su Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se han sentado las bases de la transformación del país.

En su mensaje, el mandatario señaló que hay democracia, se garantizan las libertades, el derecho a disentir y hay transparencia plena, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos y no se reprime.

"Lo más importantes es que ya están sentadas las bases de la transformación. A dos años de ocupar la Presidencia puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar la bases para la transformación de México", aseguró López Obrador.

Y añadió, "¿En qué consiste el sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la constitución, hay legalidad, y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales".

El mandatario dijo que, "desde el poder federal, el gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad, se gobierna también con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad".

En el Patio Central de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en la práctica no hay fueros, ni privilegios, sino que su gobierno atiende a todos.

"Se respeta a todos, pero se les da preferencia a los pobres, se protege a la naturaleza, se promueve la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México", dijo.