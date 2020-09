Dice que el Presidente tiene que explicar el ceder al PRI la presidencia de la Cámara

Cerca de la una de la tarde de este miércoles, a través de un vídeo en vivo, en su cuenta de la red social YouTube, el legislador Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, aseguró que "hay una decisión de Estado de que la mesa directiva de la Cámara se le dé a Dulce María Sauri, al Partido Revolucionario Institucional" (PRI).

Fernández Noroña se dijo indignado de que a sus compañeros del movimiento político los pongan en la disyuntiva de votar o no por el PRI.

"Si votan en favor del PRI les cae a palos la ciudadanía, si votan en contra, les cae a palos… no digo que el partido", señaló el legislador.

"Es una operación de Estado, está Olga Sánchez Cordero metida en esto, aseguró Fernández Noroña.

"Yo les digo a los compañeros tú votas al PRI pero Olga Sánchez no va a ir a tu distrito a defenderte", señaló.

El diputado capitalino advirtió que "están cometiendo un error", "no veo la razón de darle al PRI ese oxígeno", añadió.

"De verdad me preocupa este yerro tan grande que se está cometiendo, porque es un yerro", reiteró.

Según Fernández Noroña, se ha argumentado que se trata de la legalidad institucional, sin embargo, el aclara que "el acuerdo fundacional dice explícitamente que Mario Delgado debe estar toda la Legislatura", y agregó, "lo otro que dice es que la segunda fuerza es el segundo año, la tercera es el tercero, y la tercera somos nosotros".

En la transmisión en vivo, el diputado aseguró que no hacían valer su posición porque "no queremos que haya ninguna confusión, que quede absolutamente claro que no es cierto que es por ambición vulgar".

"Decidieron al PRI, ¿por qué razón? no lo sé". "Soy un político, tengo mi visión, y desde el punto donde estoy creo que es un error, ¿quién tiene que explicar esto?, pues el compañero Presidente", dijo Fernández Noroña.

"Estamos en una encrucijada, se está definiendo un momento clave de la Cuarta Transformación", dijo el vicecoordinador del PT en la Cámara de diputados.

Agregó, "Se está subestimando a la gente, se está subestimando al Poder Legislativo, se está cometiendo un error muy serio".

Hoy todos aquí tenemos que decidir en conciencia y con esa desición estamos sellando nuestro destino político.

Fernández Noroña admitió que "todo indica que va a salir Dulce María Sauri como presidenta de la mesa de diputados, pero esto no se acaba hasta que se acaba".

Invitó a sus seguidores a acompañarlo esta tarde, a las seis de la tarde, para una vídeocharla en la que ofrecerá su valoración final de los hechos.

"No es por ocupar la mesa directiva", aseguró Fernández Noroña, "es cómo le explicas a la gente, que mandó al basurero de la historia al PRI, que hay filas para juzgar a los expresidentes, cómo le explicas a la gente que se le dio al PRI (la presidencia de la Cámara de Diputados)".

Yo no tengo más que la palabra para convencer a mis compañeros y compañeras que no cometan este error, concluyó el petista.