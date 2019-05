Estudiante denuncia intento de secuestro en Ciudad Universitaria

CIUDAD DE MÉXICO.—”De repente entiendes que la muerta, la desaparecida, la violada pudiste ser tú. Nos están secuestrando afuera de nuestros salones”,dijo Adriana Maldonado, estudiante que sufrió un intento de secuestro.

Un sujeto la interceptó

Adriana, estudiante de la UNAM dijo que al salir de clases en el campus Ciudad Universitaria un individuo quiso secuestrarla, según publicó El Universal.

De acuerdo a lo que publicó el redes sociales, los hechos sucedieron el pasado miércoles 8 de mayo cuando salió de clases antes de la 10 de la noche.

Adriana se dirigió al Metro Universidad. Caminó sobre el circuito Mario de la Cueva , a la altura de la Filmoteca UNAM, donde un hombre la interceptó.

El sujeto había bajado de un automóvil blanco que estaba estacionado. Al acercarse, el individuo le preguntó a Adriana por la ubicación de la Facultad de Ciencias Políticas, ella le contestó y continuó caminando.

Metros más adelante, el sujeto que iba en el automóvil la alcanzó a la altura del estacionamiento de la Tienda UNAM, se estacionó, se bajó del carro y volvió a cuestionarla.

¡No es como tú quieras!

“Se acerca y me dice ‘que dónde está la facultad'”, ya en un tono mucho más imperativo. Yo, ya en completo pánico, intento huir, pero el sujeto me impide el paso hasta que me toma por los brazos. Yo empiezo a decir ‘no, no, no’, completamente aterrada, a lo que él me dice ‘¡No es como tú quieras!’. Forcejeamos y me intenta meter a su coche. Logro zafarme al dejar caer mis cosas al piso y correr gritando ayuda”, relató.

La joven corrió y pidió auxilio un grupo de estudiantes que caminaba por la misma zona; ellos la ayudaron a recoger sus cosas y la acompañaron a una caseta de Auxilio UNAM; los vigilantes la acompañaron a la Oficina Jurídica de la Universidad donde esperó a su mamá, para luego presentar una denuncia ante el Ministerio Público por intento de secuestro.

“La UNAM no tiene suficiente vigilancia”

“Hoy estoy para contarlo, pero si me hubiera paralizado un coche me hubiera llevado en horas escolares, en un circuito escolar para hacerme quién sabe qué. Pude haber muerto, me pudieron haber violado. Todo después de haber ido a clases porque la UNAM no tiene suficiente vigilancia. No hay vigilantes suficientes y los que hay no son competentes. Lo cuento porque sí pude contarlo”, dijo.

En respuesta, estudiantes protestaron sobre el Circuito Mario de la Cueva este lunes.

Con pancartas, cerraron la circulación vehicular y denunciaron la situación: “8 de mayo: atacaron a una compañera e intentaron secuestrarla sobre Mario de la Cueva”, señala una de las pancartas.

“La UNAM no es segura”, decía otra. Además marcaron la banqueta sobre la que caminaba Adriana cuando sufrió el intento de secuestro: “salió de clase y la intentaron secuestrar”.